Volcadura en Calzada de Tlalpan por choque contra ciclovía e impacto contra poste en Constituyentes, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol derivaron en aparatosos percances viales en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Vehículo vuelca tras estrellarse contra la ciclovía en la Calzada de Tlalpan

Un aparatoso accidente movilizó a los cuerpos de rescate sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro CDMX, en la alcaldía Benito Juárez.

🚨 Conductor presuntamente alcoholizado y a exceso de velocidad chocó contra la ciclovía y volcó sobre Calzada de #Tlalpan, frente al Metro Villa de Cortés.



Quedó detenido y trasladado al MP. El vehículo ya fue retirado y la circulación se normalizó.



La información de… pic.twitter.com/DVNcE89g1r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2026

De acuerdo con los reportes iniciales, un hombre de aproximadamente 30 años de edad circulaba a exceso de velocidad y se encontraba alcoholizado, cuando perdió el control del automóvil. La unidad impactó violentamente contra la infraestructura metálica y de concreto de la ciclovía, lo que provocó que el coche terminara volcado sobre su costado izquierdo. Bomberos y rescatistas acudieron al punto para poner el vehículo sobre sus cuatro ruedas. El conductor fue valorado en el sitio sin presentar heridas de gravedad, siendo presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades por los daños causados a la vía pública.

Conductor presuntamente ebrio choca contra poste en la avenida Constituyentes

En el poniente de la metrópoli, el chofer de una camioneta particular protagonizó un estrellamiento sobre la avenida Constituyentes, a la altura de la colonia Lomas Altas, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

#AlertaVial | Brutal choque contra poste moviliza a rescatistas en Constituyentes



Un aparatoso accidente vehicular se registró durante la mañana de este viernes en la zona poniente de la #CDMX. Un automovilista que circulaba presuntamente a exceso de velocidad y bajo los… pic.twitter.com/3yh6zqDjpd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2026

Un joven de aproximadamente 25 años de edad transitaba por la arteria vial con dirección a la autopista México-Toluca cuando, al tomar una curva pronunciada, perdió el control de la unidad, se salió del camino y se estrelló de lleno contra un poste de alumbrado. Paramédicos acudieron a atender al implicado, informando de manera preliminar que presentaba aliento alcohólico. Elementos policiales resguardaron el carril de extrema derecha para enganchar la camioneta con una grúa, sin generar afectaciones viales de consideración durante la mañana.