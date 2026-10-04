Fuerte choque en San Juan de Aragón: Accidente deja personas lesionadas y reduce carriles rumbo a Circuito Interior, CDMX

En las primeras horas de este domingo, se registró un fuerte accidente automovilístico en la zona de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México; el incidente dejó como saldo una persona herida.

Autos colisionan en San Juan de Aragón: Hay saldo de heridos y trasladados de emergencia

Los primero reportes indican que el percance involucro a dos automóviles, uno de ellos de color negro y otro gris. El accidente ocurrió cuando el vehículo negro se impactó contra la parte trasera del auto color gris.

El incidente dejó varias personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos. Una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual de las víctimas del accidente en la GAM. Tampoco se reveló la identidad de las personas involucradas en el incidente de tránsito.

🚨🚗 #AlertaADN | Choque deja lesionados CDMX Dos autos chocaron en San Juan de Aragón, @TuAlcaldiaGAM, en dirección a Circuito Interior. Paramédicos atendieron a los heridos y uno fue trasladado a un hospital Vía: Martín Sánchez https://t.co/AuulvG59o7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 4, 2026

Caos vial rumbo a Circuito Interior: Laboran servicios de emergencia por choque en Av. 608

El accidente ocurrió en dirección a Circuito Interior, por lo que se registraron algunas afectaciones viales sobre la circulación de la zona del incidente.

Autoridades y servicios de emergencia trabajaban en la zona, mientras se realizan las labores correspondientes.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.

¿Qué hacer en caso de un accidente?