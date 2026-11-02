Fatal accidente en la GAM: Choque entre Metrobús CDMX y auto deja una persona muerta en la Línea 6

Trágica mañana en la CDMX. El choque entre un auto particular y una unidad de Metrobús de la Línea 6 dejó como saldo una persona muerta y otra herida, cerca de la estación Instituto del Petróleo, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el cruce con Eje Central, San Bartolo Atepehuacan, en la GAM.

Pasó el alto a exceso de velocidad: Así fue el choque del auto particular contra el Metrobús

Los primeros informes indican que la unidad del Metrobús CDMX circulaba sobre si carril exclusivo con semáforo verde cuando, un vehículo particular, que iba a exceso de velocidad, ignoró la luz roja del semáforo, lo que provocó un impacto en el costado izquierdo del autobús.

Al recibir el fuerte impactó, el operador de la unidad detuvo la marcha y dio aviso al Centro de Control de este transporte público para solicitar los servicios de emergencia para las dos personas que viajaban a bordo del vehículo.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, donde confirmaron que una de las personas que viajaba en el auto había perdido la vida debido al impacto. Por su parte, la otra víctima fue trasladada a un hospital para poder recibir atención médica.

¿Accidente de Metrobús CDMX dejó lesionados en la Línea 6?

No. Los usuarios que viajaban a bordo del Metrobús CDMX de la Línea 6 afortunadamente no resultaron lesionados.

Metrobús informa: https://t.co/3oFWqCpuz8 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 2, 2026

Metrobús coopera con las investigaciones: Desalojan unidad tras choque mortal en la GAM

El fatal accidente del Metrobús CDMX en la GAM provocó que la unidad involucrada fuera desalojada, manteniéndose al tanto de las labores correspondientes.

Por su parte, las autoridades de este medio de transporte aseguraron que colaborarán con las autoridades necesarias para poder esclarecer los hechos.

Hasta el momento se desconoce la identidad la persona fallecida, así como el de la otra víctima.

"La unidad fue desalojada y se mantiene en sitio en tanto se realizan las labores correspondientes", explicó el medio de transporte a través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales.