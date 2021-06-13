Qué pasó con Christian Eriksen, futbolista caído en pleno juego

Luego del intempestivo y sorprendente desplome que sufrió en pleno partido de futbol, el central Christian Eriksen, fue trasladado a un hospital para su atención, pero ¿Qué pasó con él? y ¿Cómo se encuentra su salud actualmente? Aquí te contamos.

Las pruebas realizadas al jugador danés Christian Eriksen, que ayer se desvaneció en el minuto 43 del partido contra Finlandia de la Eurocopa, han resultado positivas, sin embargo, el centrocampista del Inter de Milan permanecerá hospitalizado y bajo observación.

"Hoy he hablado con él dos veces y ha estado en contacto con sus compañeros. Está estable, bien dadas las circunstancias. Va a seguir en el hospital para que se le hagan más pruebas, pero las que se le han hecho hasta ahora han dado buen resultado", dijo en conferencia de prensa el médico de la selección danesa, Morten Boesen.

El médico reveló que los jugadores recibieron ayer ayuda de un equipo de psicólogos para resolver situaciones de crisis y que hoy también han mantenido una reunión con los médicos.

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El máximo responsable de selecciones de la DBU, Peter Moller, explicó luego que los jugadores habían mantenido una videollamada con Eriksen y que eso había supuesto "un alivio enorme".

Tanto Moller como el seleccionador, Kasper Hjulmand, se mostraron "orgullosos" de la reacción de los jugadores y el equipo médico. "Ver a Christian sonreír hace una enorme diferencia", afirmó Hjulmand.

Eriksen sufrió un desvanecimiento en solitario cuando iba a controlar un balón en la banda izquierda del ataque de la selección danesa.

La rápida asistencia médica en el propio césped permitió, tras un duro cuarto de hora en el que se temió lo peor, estabilizarle y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano al estadio Parken, donde debe ser sometido a profundos exámenes médicos para tratar de descubrir las causas de su desvanecimiento.

Cristian Eriksen está vivo. ❤️💪 pic.twitter.com/EWpMY828RJ — Camisola Seis (@SeisCamisola) June 12, 2021

El encuentro fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó casi dos horas después tras comprobar que Eriksen se encontraba en buenas condiciones y de que hubiera acuerdo por todas las partes implicadas en el partido.

Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un tanto de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca dispuso de un penalti para igualar el encuentro, pero lo falló Pierre-Emile Höjbjerg.

Aficionados de Finlandia gritan Cristian, y responde la afición de Dinamarca ¡Eriksen! El video te conmoverá profundamente. Esto es el futbol pic.twitter.com/2lQziISP1i — Vero Rodríguez (@verockstar) June 12, 2021

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