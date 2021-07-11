“Chucky” Lozano fuera de la Copa Oro tras brutal lesión ante Trinidad y Tobago

Después del terrible impacto que recibió durante el partido entre las selecciones de México y Trinidad & Tobago, Hirving "Chucky" Lozano se recupera satisfactoriamente, pero debido a su lesión ha sido de baja por lo que resta de la Copa Oro.

De acuerdo con un comunicado de la Selección Nacional, el delantero fue trasladado al hospital donde fue atendido y sometido a diferentes estudios médicos tras el duro golpe y la híper-extensión del cuello que le generó el encontronazo.

Se informó que "Chucky" Lozano tuvo una reconstrucción de la herida de la ceja izquierda por parte de un cirujano plástico.

Además, tras los resultados favorables de los estudios, el jugador ya se encuentra en el hotel en recuperación.

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Sin embargo, el comunicado indica que "Chucky" Lozano requerirá una valoración neurológica posterior.

De acuerdo a los estudios realizados, al momento, los especialistas han estimado un tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas.

📄 | NOTA



Reporte médico de @HirvingLozano70. 🏥



Tras los resultados favorables de los estudios, Hirving ya se encuentra en el hotel en recuperación.

Sin embargo, causa baja por lo que resta de 🏆 Oro.



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¿Qué le pasó a "Chucky" Lozano ante Trinidad y Tobago?

Hirving Lozano sufrió una escalofriante lesión en el rostro y luego de unos minutos quedó noqueado en el pasto luego de un encontronazo con las piernas del portero del equipo oponente, justo en el minuto 10 del primer tiempo.

Previo a un empujón que debió señalarse como penal, el mexicano quedó semi inconsciente sobre la cancha y de forma increíble, el árbitro no detuvo las acciones hasta que Rogelio Funes Mori y "Tecatito" Corona, insistieron en que ingresara la asistencia.

Hirving Lozano fue inmovilizado con un collarín, salió en camilla de la cancha y una ambulancia lo llevó directo del estadio a un sanatorio para realizar los estudios necesarios.

Al lugar llegó consciente y estable, lo que tranquilizó a todos en el cuerpo técnico y médico del Tri, cuyo próximo juego en la Copa Oro será el miércoles 14 contra Guatemala.

El video del momento de la lesión es impactante por lo que recomendamos discreción:

😰 ¡Aterradora y brutal contacto sobre el 'Chucky' Lozano, quien sangra y cae noqueado al césped! 😰#CopaOroXAzteca 🏆🤩#MéxicovsTrinidadYTobago



🔴 Disfruta el partido EN VIVO: https://t.co/iIyOBUUeXQ pic.twitter.com/BKsdegAoLD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2021

Posteriormente, el jugador mexicano fue trasladado al hospital, en donde fue atendido y del que ya fue dado de alta tras realizar la cirugía de ceja.

¡Así trasladan a Chucky Lozano a un hospital cercano al estadio!@OmarVV9 #CopaOroXAzteca pic.twitter.com/VSoSqbMnpH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2021

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