Eurocopa 2020: Inglaterra e Italia se enfrentarán en la gran final

Este miércoles quedó definida la gran final de la Eurocopa 2020, luego del triunfo de Inglaterra sobre Dinamarca, por lo que se medirá ante Italia en el duelo por ser la mejor selección de Europa.

Italia fue la primera selección en conseguir su boleto a la final de la Eurocopa 2020, luego de que en la primera semifinal de este martes 6 de julio eliminó a España por tanda de penales, ya que en el tiempo regular empataron a un gol.

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El segundo boleto a la final de la Eurocopa 2020 lo consiguió la selección de Inglaterra que este miércoles 7 de julio venció a su similar de Dinamarca por un marcador de dos goles contra 1, que tuvo que definirse en los tiempos extra.

Harry Kane’s goal to send England through to the Euro final (titanic music)



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¿Cuándo y dónde es la final de la Eurocopa 2020?

El partido de la gran final de la Eurocopa 2020 tendrá como sede el Estadio de Wembley, en Londres, la cual se jugará el próximo domingo 11 de julio, en punto de las 14:00 horas del centro de México.

En la final de la Eurocopa 2020, el Estadio de Wembley contará con público a más del 75% de su capacidad, situación que puede beneficiar a Inglaterra, por su situación de local.

Por su parte, Italia llega al partido final, tras eliminar a España en las semifinales; a Bélgica en los cuartos de final; a Austria en los octavos, y derrotar a Turquía, Suiza y Gales en la fase de grupos inicial de la Eurocopa 2020.

Al respecto, Inglaterra llega a la gran final tras su reciente victoria de este miércoles sobre Dinamarca; tras eliminar a Ucrania en los cuartos de final; a Alemania en los octavos, y a Croacia, Escocia y República Checa en la fase de grupos.

Si el partido de la gran final de la Eurocopa 2020 termina en empate durante los 90 minutos del tiempo regular, el criterio de desempate será la serie de penales.

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