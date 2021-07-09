Final de Copa América tendrá público en el Maracaná, pese a Covid-19

El Estadio Maracaná abrirá sus puertas al 10 por ciento de capacidad para la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, a disputarse mañana sábado.

La alcaldía de Río de Janeiro, una de las ciudades brasileñas más afectadas por la pandemia, aprobó que el legendario estadio abra sus puertas, con la implementación de protocolos sanitarios que reduzcan la propagación del Covid-19.

De los 78 mil lugares con los que cuenta el recinto, sólo se permitirá el ingreso al 10 por ciento, además de que el acceso será exclusivo para público local. De esta forma, la final será el primer partido de la Copa América que contará con público en las gradas.

El torneo sufrió múltiples afectaciones por la pandemia de Covid-19. En primera instancia, estaba programado para celebrarse el año pasado, pero la pandemia obligó su retraso.

Originalmente, Colombia y Argentina serían las sedes del torneo, pero los brotes y cifras récord que ambas naciones alcanzaron en días previos a la inauguración, obligaron a cancelar y el gobierno de Brasil, encabezado por Jair Bolsonaro, decidió convertirse en sede, situación que fue respaldada por la Conmebol.

¡LLEGÓ LA GRAN FINAL!



El 10 de julio se verán las caras dos clásicos rivales en el partido más esperado de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆. En el legendario Maracaná 🏟, se definirá la selección que quedará en la historia del fútbol sudamericano.



¿Quién levantará la copa? 🇦🇷 🇧🇷 pic.twitter.com/85ytYJ0ckj — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 9, 2021

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¿Quiénes podrán asistir a la final de la Copa América?

Los organizadores dieron a conocer los protocolos para los asistentes y la distribución de entradas para el partido entre Brasil y Argentina.

En total, se permitirá el acceso para 5 mil 500 personas al Maracaná y se repartirán a aficionados de Brasil y Argentina.

En el caso de los aficionados argentinos, sólo podrán acudir si viven en Brasil, de lo contrario, no conseguirán el boleto.

Además, todos los asistentes a la final deberán presentar una prueba de antígenos o PCR con resultado negativo, tomada con un máximo de 48 horas antes del partido. Al interior del Maracaná, el público deberá respetar las medidas de distanciamiento y el uso de cubrebocas.

Brasil se ha visto sumamente afectado por la pandemia de Covid-19, y Río de Janeiro ha sido uno de los focos rojos, con más 372 mil casos registrados y más de 29 mil muertes, ocupando una tasa de mortalidad de 432 por cada 100 mil habitantes.

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