Pelé ingresa por segunda ocasión a hospital de Brasil

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, uno de los jugadores más importantes de futbol de Brasil y del Mundo ingresó de nuevo a un hospital, días después de haber dado de alta tras una cirugía de colon. Aunque había trascendido que el astro estaba en terapia intensiva, más tarde se aclaró que está recuperándose.

Medios internacionales informaron que el astro brasileño, de 80 años, habría ingresado a terapia intensiva debido a un reflujo ácido.

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Cabe mencionar que Pelé ingresó al Hospital Israelita Albert Einstein, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde permaneció dos semanas después de su operación a causa de un tumor en el colon que le detectaron durante unos exámenes de rutina.

Pelé se está recuperando bien: hija

Tras la información de su reingreso a terapia intensiva, la hija de Pelé, Kely Nascimento, compartió en redes sociales una fotografía a lado de su padre en el que se le observa sonriente.

En el mensaje aseguró que Pelé se recupera bien, sin dar más detalles sobre su estado de salud.

El 4 de septiembre, Pelé compartió a través de sus redes sociales que le fue retirado un tumor del colón, cuyos resultados aún no se han difundido.

Hace tres días, Pelé informó que salió de terapia intensiva donde se encontraba y que ya estaba en una habitación del hospital de Brasil, incluso se dijo feliz porque ya estaba listo para "90 minutos de tiempo extra".

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"Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!".

El astro del futbol de Brasil no dejó de agradecer los mensajes y muestras de cariño que le enviaron tras su cirugía y convalecencia.

La hija de Pelé aseguró que su papá se encontraba de buen humor y que permanecerá un par de días en la habitación para después ser dado de alta.

Hasta el momento, autoridades del hospital no han informado sobre el estado de salud del astro del balompié.

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