¿Hay un brote de ciclosporiasis en México? Salud rompe el silencio tras 33 casos detectados

Parece un tema lejano para la mayoría de las personas, pero bastó la confirmación de varias decenas de casos para que surgieran dudas sobre la presencia de Ciclospora cayetanensis en México. ¿Se trata de un brote? ¿Existe un riesgo para la población?

La Secretaría de Salud salió a fijar postura y explicó cuál es el escenario actual, además de recordar las medidas que ayudan a evitar esta enfermedad transmitida por alimentos.

¿Qué informó la Secretaría de Salud sobre la Ciclospora en México?

La Secretaría de Salud dio a conocer que el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene seguimiento sobre los casos de ciclosporiasis, enfermedad causada por el parásito Ciclospora cayetanensis, identificado en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con la dependencia, en el país se han registrado 33 casos, los cuales forman parte del monitoreo permanente que realizan las autoridades sanitarias para detectar oportunamente enfermedades transmisibles.

La institución explicó que estos casos representan aproximadamente el 0.00002% de la población mexicana, por lo que la vigilancia epidemiológica continúa activa en todo el territorio nacional para dar seguimiento a cualquier cambio en el comportamiento de la enfermedad.

Fue hasta este posicionamiento que la Secretaría de Salud aclaró que, con la información disponible, no existe un brote de ciclosporiasis en México, por lo que la situación permanece bajo control y sin condiciones que ameriten una alerta sanitaria.

#ComunicadoSalud



Casos de ciclosporiasis no representan un brote: Secretaría de Salud



➡️ https://t.co/irSOr8uLDX pic.twitter.com/eEB6V4sHTQ — SALUD México (@SSalud_mx) August 6, 2026

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo puede prevenirse?

La ciclosporiasis es una enfermedad provocada por el parásito Ciclospora cayetanensis, el cual puede llegar al organismo principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados.

Por ello, la Secretaría de Salud recordó que la mejor forma de reducir el riesgo de infección es mantener medidas básicas de higiene durante la preparación y consumo de alimentos.

Entre las recomendaciones oficiales se encuentran:

Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y antes de comer.

antes de preparar alimentos y antes de comer. Lavarse las manos después de acudir al baño.

Lavar y desinfectar frutas y verduras utilizando agua potable.

Consumir agua potable o previamente desinfectada.

Mantener una adecuada higiene durante la preparación de los alimentos.

Estas acciones, señaló la dependencia, también ayudan a prevenir otras enfermedades transmitidas por alimentos.

Autoridades llaman a informarse por canales oficiales

Ante las dudas que han surgido sobre esta enfermedad, la Secretaría de Salud reiteró que el monitoreo epidemiológico continúa de manera permanente y que la población puede mantenerse informada mediante los canales oficiales de la dependencia.

Asimismo, insistió en que no existe motivo de alarma, ya que los casos detectados permanecen bajo vigilancia y no corresponden a un brote en el país.

Finalmente, hizo un llamado a no bajar la guardia con las medidas de higiene, pues hábitos tan sencillos como el correcto lavado de manos, el consumo de agua segura y la desinfección de frutas y verduras siguen siendo las principales herramientas para prevenir la ciclosporiasis y otras enfermedades de origen alimentario.