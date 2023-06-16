Científicos crean los primeros embriones humanos sintéticos

Científicos de Estados Unidos y Reino Unido informaron que lograron crear los primeros embriones similares a los humanos pero sintéticos; es decir sin utilizar óvulos y espermatozoides.

Estos embriones se encuentran en su fase más temprana, por lo tanto no cuentan con corazón ni cerebro. Los creadores de las estructuras detallaron que las cultivaron a partir de células embrionarias humanas individuales.

La científica Zernicka-Goetz, una de las participantes en el proceso, explicó que "Son modelos de embriones, pero son muy emocionantes porque se parecen mucho a los embriones humanos y son un camino muy importante hacia el descubrimiento de por qué fracasan tantos embarazos".

Asimismo aclaró que aunque se parecen mucho a los embriones humanos, no cuentan con todos los tejidos y características de un embrión natural.

Prof Magdalena Żernicka-Goetz, of the University of Cambridge & the California Institute of Technology led a team of scientists to create the first synthetic human embryos - a groundbreaking advance. They first advanced creating mouse embryos (pic). pic.twitter.com/UpVAFXGwuN — April (@avril4799) June 15, 2023

¿Cuál es el propósito de los embriones sintéticos?

Los creadores de los embriones dijeron que esto podría arrojar más datos sobre el desarrollo humano, especialmente en el periodo posterior a los 14 días de la fecundación, que es el límite en el cual se cultivarán los embriones en un laboratorio.

Goetz indicó que la investigación no se basa en crear vida sino en evitar la pérdida humana con el desarrollo de la fecundación; por lo tanto los embriones sintéticos no pueden ser implantados en un útero, esta actividad sería ilegal.

"Sabemos muy poco sobre esta etapa del desarrollo humano, pero es un momento en el que se pierden muchos embarazos, sobre todo por fecundación in vitro”.

Cabe destacar que ni Reino Unido ni Estados Unidos, al igual que muchos otros países, no cuentan con leyes que regulen la creación de embriones sintéticos.