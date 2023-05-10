Nace en Reino Unido el primer bebé con ADN de tres personas, ¿cómo es posible?

Un bebé que fue fecundado con el ADN de tres personas, nació en el Reino Unido, luego de que médicos utilizaran un innovador procedimiento.

El tratamiento de donación mitocondrial "MDT" (por sus siglas en inglés), utiliza tejido de los óvulos de mujeres donantes que se encuentran sanas y con estos se crean embriones en Fecundación In Vitro (FIV), que se encuentran libres de mutaciones dañinas en algunas ocasiones portan las madres y que es muy común que se las transmitan a sus bebés.

El objetivo de esta peculiar técnica "MDT", es evitar que los pequeños hereden enfermedades incurables, según se reportó en el periódico británico "The Guardian".

"The UK was the first country in the world to allow mitochondrial donation treatment within a regulatory environment” says HFEA Chief Executive Peter Thompson. A thread: — HFEA (@HFEA) May 9, 2023

El bebé nace con AND de tres personas debido a que los embriones combinan tanto el esperma como el óvulo de los padres biológicos, con las mitocondrias del óvulo de la donante.

Lo anteior hace que el bebé resultante tenga el ADN de tres personas, el de la madre y el padre, además de una pequeña cantidad de material genético, unos 37 genes, de la donante.

Cabe señalar que aunque en el recién nacido hay ADN de una donante, el 99.8 por ciento del ADN del bebé es procedente de la madre y el padre.

La investigación sobre el tratamiento de donación mitocondrial, también conocida como terapia de reemplazo mitocondrial (MRT por sus siglas en inglés), fue iniciada en el Reino Unido por médicos del Centro de Fertilidad de Newcastle.

En este caso, el óvulo resultante tiene un conjunto completo de cromosomas de ambos padres, sin embargo también lleva las mitocondrias sanas de la donante, en lugar de las "defectuosas" de la madre, y después se implanta en el útero.

El trabajo del Centro de Fertilidad de Newcastle, tiene como objetivo ayudar a las mujeres con mitocondrias mutadas a tener bebés sin el riesgo de transmitir trastornos genéticos.

Esto porque las personas heredan mitocondrias de su madre, por lo que las mutaciones dañinas pueden afectar a todos sus bebés.

First UK baby born after mitochondrial donation treatment - MDT https://t.co/07iUv6jdtb — Sinan Özkavukcu (@SinanOzkavukcu) May 10, 2023

1 de cada 6 mil bebés, heredan trastornos genéticos de las madres

No es nada nuevo que para las mujeres, la concepción natural suele ser una incertidumbre, ya que algunos bebés pueden nacer sanos debido a que heredan solo una pequeña proporción de las mitocondrias mutadas, sin embargo en otros casos, el bebé puede heredar mucho más y desarrollar enfermedades porgresivas, graves y hasta mortales.

Se estima que 1 de cada 6 mil bebés se ve afectado por trastornos mitocondriales, heredados de su madre.

https://t.co/Cqyc4n8qyI

La transferencia mitocondrial mejoró el deterioro cognitivo, la carga amiloide y la disfunción mitocondrial en ratones. Futuro prometedor para para #EMSFC #fatigacronica #longcovid y patologias con disfunción mitocondrial. pic.twitter.com/JoIc47Va7y — Francisco Mera Cordero (@mera_cordero) March 29, 2023

¿Qué es transferencia mitocondrial?

La transferencia mitocondrial es la introducción del citoplasma de un ovocito de donante, que contiene ADN, ARN y mitocondrias, en el óvulo de la futura madre.

La transferencia mitocondrial es un innovador procedimiento con el objetivo de evitar que los niños hereden enfermedades incurables.

El primer caso en el mundo con este procedimiento se registró en México en 2016. Ahora sucede en Europa, con la técnica de la donación mitocondrial, para evitar la transmisión de una enfermedad hereditaria.