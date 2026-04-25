Misterio en Florida: Hallan muerto a uno de los estudiantes desaparecidos, buscan a su pareja y detienen a sospechoso

Un caso que conmociona a Florida dio un giro trágico, esto luego de que las utoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Zamil Limon, estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida, quien había sido reportado como uno de los estudiantes desaparecidos desde el pasado 16 de abril.

Su cuerpo fue localizado sobre el puente Howard Frankland, una de las principales vías de la zona de Tampa Bay, lo que ha intensificado las investigaciones de parte de las autoridades locales.

¿Qué se sabe del caso y la desaparición de estudiantes en Florida?

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, la desaparición de Zamil Limon y su pareja, Nahida Bristy, generó un amplio operativo que incluyó búsquedas terrestres, además de acuáticas, con buzos desplegados en la zona.

Mientras el cuerpo de Limon ya fue identificado oficialmente, Bristy continúa desaparecida, por lo que autoridades mantienen un llamado urgente a la ciudadanía para aportar información que permita dar con su paradero.

Who is Hisham Saleh Abugharbeih? Roommate charged as body of missing USF student Zamil Limon found on bridge



Watch: https://t.co/6Y6tQFD876 — Chikhi Cato (@KatoHus56872326) April 25, 2026

Desaparición de estudiantes en Tampa Bay: ¿Quién es el principal sospechoso?

El principal sospechoso de los estudiantes desaparecidos es Hisham Saleh Abugharbeih, compañero de apartamento de la víctima, quien ya se encuentra detenido. Conforme a reportes oficiales de Florida y datos difundidos por The Associated Press, enfrenta múltiples cargos preliminares, entre ellos:

Manipulación de un cadáver



No reportar una muerte



Alteración de evidencia



Secuestro



Agresión física.

Así fue la detención del sospechoso de la desaparición de estudiantes en Florida

El arresto ocurrió luego de una llamada por violencia doméstica en una vivienda cercana al campus universitario; el sospechoso permaneció atrincherado durante varias horas, lo que obligó a desplegar un operativo con equipos SWAT, negociadores especializados, además de drones y robots de vigilancia Hasta que finalmente, Abugharbeih se entregó de forma pacífica, saliendo de la vivienda sin oponer resistencia.

Las autoridades de Tampa informaron que no se descartan nuevas líneas de investigación, mientras continúa la búsqueda de Nahida Bristy. El caso de desaparición de estudiantes genera una preocupación en la comunidad universitaria, además de que pone en el foco en la seguridad de estudiantes internacionales.

La tragedia deja preguntas sin resolver: ¿qué ocurrió realmente entre los involucrados y dónde está Nahida Bristy? La investigación sigue abierta mientras crece la presión por respuestas.