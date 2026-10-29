No dejes trámites pendientes: Confirman cierre de bancos en México para noviembre; fechas clave y la razón

¿Se van de 'puentecito'? Los bancos en México detendrán sus actividades normales durante el mes de noviembre, ajustando los servicios a los cambios de horario; te compartimos las fechas de cierre y las sucursales que se mantendrán suspendidas.

A pesar de que la mayoría de las sucursales bancarias mantendrán sus puertas cerradas, existe solo UNA institución que operará de manera normal.

¿Qué días no abrirán los bancos en México durante noviembre?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México permanecerán cerrados el próximo lunes 2 de noviembre 2026, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Dado que el cierre se junta con el fin de semana, el servicio se interrumpirá desde el sábado 31 de octubre, por lo que serán varios días de inactividad.

El servicio de los bancos se reanudara hasta el martes 3 de noviembre.

Recuerda: el próximo lunes 2 de noviembre, los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV cerrarán sus puertas y suspenderán operaciones. ¡Anticipa tus trámites! Consulta el #CalendarioCNBV 👉 https://t.co/BPPHyNxAmO https://t.co/eHjd3kvvJn — CNBV (@cnbvmx) October 28, 2026

¿Qué servicios sí estarán disponibles en México?

Los usuarios podrán realizar operaciones en cajeros automáticos o en la banca digital. Las sucursales ubicadas en centros comerciales o tiendas de autoservicios también mantendrán sus puertas cerradas durante este miércoles.

¿Por qué cierran los bancos en México durante noviembre?

Los bancos en México suspenderán toda la atención presencial en ventanillas de sucursales tradicionales el próximo lunes debido a la celebración del Día de Muertos 2026, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Banco Azteca SÍ abrirá el Día de Muertos en México

Aunque la mayoría de instituciones financieras NO tendrá servicio por las Fiestas Patrias 2026, B anco Azteca sí abrirá sus puertas este 2 de noviembre del 2026 , operando de manera normal y sin cambios en el horario.

La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

¿Qué otros días no abren los bancos en México? Calendario oficial

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.



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