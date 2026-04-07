¿A cuánto está el dólar en México? Así queda la Bolsa Mexicana de Valores hoy martes

¡Terminan las cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para el último martes del mes. Azteca Noticas te comparte el tipo de cambio en México hoy 7 de abril 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana da Valores en abril 2026?

Martes de bajas: el índice S&P/BMV IPC registró una jornada a la baja al ubicarse en 68,529.22 puntos, con una variación de -0.66%, lo que equivale a una caída de 457.41 puntos.

Durante la sesión se reportó un volumen de operación de 140,977,006 títulos, reflejando la actividad del mercado en este día, dejando una tendencia negativa en el comportamiento del principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores.

Así cierra Wall Street HOY 7 de abril 2026

Wall Street cerró la jornada del 7 de abril de 2026 con resultados mixtos, en un contexto marcado por la cautela de los inversionistas ante tensiones geopolíticas en Medio Oriente.



El Dow Jones Industrial Average bajó alrededor de 0.18%, cerrando en terreno negativo.

El S&P 500 registró una ligera ganancia cercana al 0.1%, extendiendo su racha positiva.

El Nasdaq Composite también subió levemente, alrededor de 0.1%, impulsado por el sector tecnológico.

La bolsa del Wall terminó mixta, con el Dow presionado a la baja, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq lograron avances marginales, en medio de un entorno de incertidumbre global que limitó el apetito por riesgo.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 7 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 7 de abril de 2026, en $16.05 pesos la compra y en $18.34 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.40 pesos la compra y en $13.49 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 7 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 7 de abril 2026, en 69 mil 476 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 0.89% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un incremento por segundo día consecutivo.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 228 mil 734 pesos por unidad.

Precio del petróleo supera los 100 dólares en abril 2026

El precio del petróleo cerró con variaciones este martes 7 de abril 2026, con el Brent a la baja por la preocupación de que los altos precios de la energía pudieran frenar el crecimiento económico, mientras que el crudo estadounidense cerró en su nivel más alto desde 2022 antes del plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para que Irán abra el estrecho de Ormuz.

