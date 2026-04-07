¡Se toma un descanso! Baja el precio del dólar en México; tipo de cambio para este martes

El precio del dólar estadounidense registro una leve baja para este 7 de abril 2026 tras varios días volátiles. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este martes.

Inversionistas se mantienen atentos ante las recientes amenazas de Donald Trump en contra de Irán, asegurando un posible cambio de régimen en dicho país.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 6 de abril 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.10 pesos la compra y se vende en $18.39 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes de abril 2026.

La moneda estadounidense se dio un respiro, mientras los inversionistas hacían una pausas antes de que venciera el plazo impuesto por Estados Unidos para que Irán reabra el estrecho de Ormuz a la navegación o se enfrente a ataques contra su infraestructura.

Precio del dólar en México baja |BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 7 de abril 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para abril 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.54 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 7 de abril 2026?

9l valor del Bitcoin comenzó la jornada de este 6 de abril 2026 en 68 mil 503 pesos por unidad, registrando una baja importante a 0.52% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 214 mil 642 pesos por unidad.

Bitcoin registra pérdidas este martes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 7 de abril 2026?

El pecio del petróleo hoy subió antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense Donald Trump para que Irán abra el estrecho de Ormuz o se enfrente a ataques contra centrales eléctricas y otras infraestructuras.



Petróleo Brent - 111.16 dólares el barril

111.16 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 116 dólares el barril

Con información de Reuters...