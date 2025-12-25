¿Mercados descansan por Navidad 2025? Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street hoy 25 de diciembre 2025

¿Se tomaron el día por Navidad 2025? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 25 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 25 de diciembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no operó este 25 de diciembre 2025 debido a las celebraciones por Navidad en México; se espera que el día de mañana operen con normalidad.

En su último cierre, la BMV se ubicó en 65,616.43 puntos, mostrando una ligera variación positiva de 0.03%, equivalente a un avance de 21.02 puntos.

Wall Street se mantiene cerrado por celebraciones de Navidad

Al igual que la BMV, los principales índices de Wall Street se mantienen sin movimientos debido al día feriado por Navidad; mañana operarán de manera normal.

En sus últimas cotizaciones , los índices cerraron de la siguiente manera:



El Dow Jones , subió un 0.16%, a 48, 731.16 unidades.

, subió un 0.16%, a 48, 731.16 unidades. S&P 500 subió un 0.32%, a 6,932.05 unidades.

subió un 0.32%, a 6,932.05 unidades. Nasdaq Composite subió un 0.22%, a 23,613.31 unidades.

Precio del dólar en México hoy 25 de diciembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 25 de diciembre 2025, en $16.55 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 25 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 15 de diciembre de 2025, se ubica en 88 mil 088 dólares por unidad, registrando un importante aumento 0.55 % en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 579 mil 923 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 25 de diciembre 2025

El precio del petróleo se mantuvo a la baja y los precios se encaminaban a su mayor caída anual desde 2020, ya que los inversores sopesaban el crecimiento económico de Estados Unidos y evaluaban el riesgo de interrupciones del suministro de Venezuela y Rusia.

