¡Atención, usuarios! Este es el ÚNICO banco en México que abrirá en Navidad 2025

¡Suspenden actividades en Navidad! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos de México se mantendrán cerrados el próximo 25 de diciembre 2025; sólo una institución financiera permanecerá abierta en ese día.

¿Por qué los bancos de México cierran en Navidad 2025?

El Diario de la Federación marca el 25 de diciembre 2025 como un día de descanso obligatorio, por lo que la mayoría de las sucursales de los bancos se mantendrán fuera de servicio.

¿Qué servicios bancarios NO estarán disponibles el 25 de diciembre?

Debido al cierre de bancos en México de este viernes, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:



Retiros y depósitos en ventanilla .

. Aclaraciones con gerentes bancarios.

Trámites de tarjeta de crédito o débito

Las instituciones financieras únicamente suspenderán sus servicios el jueves 25 de diciembre 2025, por lo que se espera que vuelvan a operar con normalidad el próximo viernes 26 de diciembre de este mismo año.

Conoce el ÚNICO banco de México que abrirá en Navidad

Aunque muchas instituciones financieras suspenderán sus operaciones, Banco Azteca SÍ ofrecerá financieros este miércoles 25 de diciembre 2025, Navidad.

El horario de Banco Azteca para ese viernes, será desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica para TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

El próximo jueves 25 de diciembre es día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



☑️ Toma precauciones y prevé tus operaciones. #CalendarioCNBV 📅 https://t.co/mfdZT4VzDi pic.twitter.com/BtbjULCfaM — CNBV (@cnbvmx) December 19, 2025

¿Qué otros días no abren los bancos en México?

¡Anota las fechas en tu agenda! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México, en él se muestran los días feriados en las que las instituciones bancarias NO abrirán sus puertas.



1 de enero 2026 - Celebraciones de Año Nuevo.

Para el siguiente año, los días inhábiles para las instituciones financieras no operarán en las siguientes fechas:



Conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución; se celebra el primer lunes de febrero.

Conmemoración del natalicio de Benito Juárez, ocurrido el 21 de marzo; tercer lunes de marzo.

2 y 3 de abril 2026.

El 1 de mayo 2026. Actividades suspendidas por el Día del Trabajo.

El 5 de mayo 2026.

16 de septiembre 2026.Conmemoración de la Independencia de México.

El 2 de noviembre 2026 y el tercer lunes de dicho mes en conmemoración al 20 de noviembre de ese mismo año.