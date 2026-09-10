Cierre de bolsas: La BMV y Wall Street terminaron en rojo, mientras el petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril
El mercado mexicano terminó en rojo y los principales índices de Nueva York ligaron su tercera caída consecutiva.
Los mercados terminaron la jornada con números rojos ante el repunte del petróleo y la tensión en Medio Oriente. En México la Bolsa Mexicana de Valores cayó, el S&P/BMV IPC cayó 0.39% y cerró en 64,814.97 puntos.
En Wall Street también predominó el rojo: el Dow Jones perdió 0.77% y terminó en 52,380.66 unidades; el S&P 500 bajó 0.48%, a 7,636.36, y el Nasdaq retrocedió 0.64%, a 26,253.34 puntos. Fue la tercera sesión consecutiva de pérdidas para los principales índices estadounidenses.
¿A cuánto cerró el petróleo este 9 de septiembre?
El crudo volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la jornada. El WTI avanzó alrededor de 4%, a 96.76 dólares por barril, mientras el Brent subió 3.75%, a 101.60 dólares, superando nuevamente la barrera de los 100 dólares.
¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca?
Para este miércoles, Banco Azteca reportó el dólar en 16.80 pesos a la compra y 17.49 pesos a la venta, aunque la cotización puede cambiar durante el día y variar por sucursal.
El aumento del petróleo elevó los temores de una mayor presión inflacionaria, mientras los inversionistas siguen atentos a las decisiones de los bancos centrales. En Estados Unidos, además, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca de máximos recientes.