Cierre de bolsas: La BMV y Wall Street terminaron en rojo, mientras el petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril

Los mercados terminaron la jornada con números rojos ante el repunte del petróleo y la tensión en Medio Oriente. En México la Bolsa Mexicana de Valores cayó, el S&P/BMV IPC cayó 0.39% y cerró en 64,814.97 puntos.

En Wall Street también predominó el rojo: el Dow Jones perdió 0.77% y terminó en 52,380.66 unidades; el S&P 500 bajó 0.48%, a 7,636.36, y el Nasdaq retrocedió 0.64%, a 26,253.34 puntos. Fue la tercera sesión consecutiva de pérdidas para los principales índices estadounidenses.

¿A cuánto cerró el petróleo este 9 de septiembre?

El crudo volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la jornada. El WTI avanzó alrededor de 4%, a 96.76 dólares por barril, mientras el Brent subió 3.75%, a 101.60 dólares, superando nuevamente la barrera de los 100 dólares.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca?

Para este miércoles, Banco Azteca reportó el dólar en 16.80 pesos a la compra y 17.49 pesos a la venta, aunque la cotización puede cambiar durante el día y variar por sucursal.

El aumento del petróleo elevó los temores de una mayor presión inflacionaria, mientras los inversionistas siguen atentos a las decisiones de los bancos centrales. En Estados Unidos, además, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca de máximos recientes.