¿Hasta cuándo será el cierre en la Línea 6 del Metrobús CDMX? Estaciones afectadas y fecha de reapertura

¡Que no se te haga tarde! El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) anunció el cierre temporal de la Línea 6 en los primeros días de noviembre 2026; te compartimos las estaciones afectadas y fechas clave para este medio de transporte público.

Si utilizas esta ruta para desplazarte por la capital del país, te recomendamos tomar las precauciones necesarias.

¿Qué estación de la Línea 6 del Metrobús CDMX estará cerrada?

Atención, capitalinos. El cierre temporal del Metrobús CDMX será en la estación Gustavo A. Madero de la Línea 6 en dirección a El Rosario, suspendiendo el ascenso y descenso de pasajeros en dicha parada.

El cierre de la estación se debe a los trabajos de mantenimiento del carril confiando de la Línea 6, dejando sin servicio en esta estación a cientos de usuarios.

Fechas clave: ¿Cuándo reabre la estación Gustavo A. Madero del Metrobús CDMX?

El servicio de la estación Gustavo A. Madero de la Línea 6 del Metrobús CDMX será suspendido a partir de este 3 de noviembre 2026, reanudando actividades hasta el 9 de noviembre; se recomienda tomar precauciones necesarias.

En total, el Metrobús se mantendrá cerrado por alrededor de 6 días consecutivos.

Cierre de la estación Gustavo A. Madera de la Línea 6 del Metrobús CDMX|METROBÚS CDMX

Estaciones alternativas y otras rutas del Metrobús CDMX para los usuarios

Las afectaciones en el Metrobús CDMX de la Línea 6 serán únicamente en dirección a El Rosario, mientras que en dirección a Villa de Aragón opera con total normalidad.

El medio de transporte público recomienda tomar Hospital Infantil Villa como alternativa vial por el cierre de la estación Gustavo A. Madero.

Otras estaciones del Metrobús cerradas para la primera semana de noviembre 2026

La estación Tenayuca de la Línea 3 del Metrobús CDMX se mantendrá cerrada a partir del martes 3 al domingo 8 de noviembre 2026; se recomienda tomar la estación "San José de la Escalera" como alternativa vial ante la suspensión de servicios en la estación.

⚠️ Tómalo en cuenta 🚌 A partir de mañana, martes 3 de noviembre al domingo 8 de noviembre, la estación terminal Tenayuca de Línea 3 no brindará servicio por trabajos de mantenimiento en el carril confinado. 📲 Mantente pendiente y consulta el Estado del Servicio en https://t.co/jttaRW101O — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 3, 2026

¿Qué hacer ante los cierres del Metrobús CDMX?

Ante los cierres temporales en el sistema del Metrobús de la Ciudad de México, la clave es la anticipación y el uso de alternativas de transporte para evitar retrasos en tus traslados