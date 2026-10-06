Cierre de puertos por temporal de lluvias en México: Estas son las regiones afectadas

Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron el cierre temporal en algunos puertos de México, suspendiendo las actividades pesqueras, turísticas y comerciales; estas son las regiones afectadas.

Tan solo en la Ciudad de México, el temporal de lluvias se extenderá hasta el próximo sábado 10 de octubre 2026, provocando lluvias fuertes muy fuertes principalmente en las zonas altas de la región.

¿Qué puertos estarán cerrados por las fuertes lluvias en México?

La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió las regiones de México en las que se realiza el cierre de puertos; te compartimos la lista de las zonas afectadas por el mal clima en México.

Embarcaciones mayores:



Veracruz: Tuxpan.

Embarcaciones menores:



Veracruz: Tuxpan, Cazones y Tecolutla

El nuevo cierre de puertos en México se suma a la segunda suspensión consecutiva en lo que va de la semana debido al mal clima en distintas regiones del país.

Las autoridades piden a las y los ciudadanos atender las recomendaciones. Exhortan a evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

⚠️Debido al temporal de lluvias, @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Golfo de México: 🚢 Embarcaciones mayores: - Veracruz: Tuxpan. ⛵Embarcaciones menores: -Veracruz: Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla. 🔴 Mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 6, 2026

¿Dónde habrá fuertes lluvias en CDMX este martes?

Las lluvias más fuertes serán en la zona norte y centro de Veracruz, donde se espera acumulación de agua, según reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco también habrá lluvias intensas, por lo que es importante tomas las precauciones necesarias por posibles deslaves o encharcamientos de consideración.

Recomendaciones para protegerse de las lluvias en México

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

¿Qué es un temporal de lluvias?

Un temporal de lluvias es un periodo prolongado de precipitaciones constantes y significativas, en el que las lluvias persisten por más de 24 horas.

Por lo general, el clima varía entre chubascos fuertes hasta tormentas eléctricas o torrenciales. Se produce por la interacción de sistemas climáticos como ondas tropicales, canales de baja presión o ciclones.