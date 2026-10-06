¿Dónde lloverá hoy martes 6 de octubre? Frente Frío 1 provocará lluvias torrenciales e intensas en estos estados

¡No sueltes el paraguas proque el clima de este martes 6 de octubre va a traer lluvias en varias zonas. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que el frente frío número 1 se quedará estacionado sobre el norte de Veracruz y Tamaulipas, lo que sumado a dos zonas de baja presión provocará fuertes aguaceros con posibles tormentas eléctricas.

Qué estados se verán más afectados y cuáles son las recomendaciones para evitar riesgos.

¿En dónde habrá lluvias hoy?

Según el reporte oficial, las lluvias más fuertes serán en la zona norte y centro de Veracruz, donde se espera acumulación de agua.

En Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco también habrá lluvias intensas, por lo que es importante tomas las precauciones necesarias por posibles deslaves o encharcamientos de consideración.

Para este martes, @conagua_clima pronostica ⛈️ #Lluvias torrenciales en #Veracruz e intensas en regiones de 5 estados. Los detalles en la imagen. ⬇️



🏠Intenta permanecer en un lugar seguro

🌊No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua

🚷No camines en zonas… pic.twitter.com/JIAebnjTkx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 6, 2026

Tormentas muy fuertes en México hoy

Para entidades del centro y sur de México, el pronóstico marca lluvias muy fuertes. Este escenario abarca regiones del Estado de México, Michoacán, Puebla, Morelos y Campeche.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, afectando la movilidad en carreteras y vías principales de esas zonas.

¿Qué provocará las lluvias hoy?

El clima de este día va a ser por la interacción de varios fenómenos al mismo tiempo. El frente frío número 1 va a interactuar con una circulación ciclónica en niveles altos en el centro del país y con dos bajas presiones con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en el Golfo de México y otra en las costas del Pacífico Sur.

¿En qué otros estados habrá lluvias este martes?

Otros estados como la Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes.

En estados del norte como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León se esperan chubascos aislados.

Consejos de seguridad ante inundaciones

Las autoridades recomienda quedarse en un lugar seguro mientras pasen las tormentas.

No intentes cruzar corrientes de agua a pie ni en coche para evitar ser arrastrado.

Además, evita caminar por zonas inundadas, ya que debajo del agua podrían ocultarse cables con energía eléctrica.