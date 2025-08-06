El cierre fue la última decisión independiente de la segunda sala de la SCJN, porque el equilibrio de poderes vive sus últimos días en México.

Cierran la segunda sala de la SCJN

Con esta última sesión terminó una era en la suprema corte de justicia, la segunda sala concluyo sus trabajos antes de ser extinguida.

“Declaró cerrada la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias”, dijo Javier Laynez Potisek, ministro SCJN

Y ahora en septiembre iniciará otra etapa, que a decir de los empresarios será un Poder Judicial secuestrado por un grupo de políticos.

“El 1 de junio no se eligió a impartidores de justicia, se validó una estructura previamente diseñada para el control del poder judicial Federal”, Juan José Sierra, presidente Coparmex.

Acordeones colocaron a ministros, jueces y magistrados

Al evaluar la elección judicial de junio pasado, la Coparmex concluyó que se rompió con el equilibrio de poderes, fue un proceso opaco, con irregularidades, como el uso de los tristemente célebres acordeones que indirectamente colocaron a nuevos ministros, jueces y magistrados.

“El voto incluido a través del uso de acordeones, resultó en un patrón mecánico de votación hacia candidatos que la poste resultaron ganadores, gracias a la estructura de control externo”, dijo Rubén Furlong, de la Comisión Desarrollo Democrático Coparmex

Esta confederación de empresarios advierte de los riesgos de atentar contra el equilibrio de poderes y acusa que en México el partido en el poder está debilitando la democracia.

“Las democracias no mueren de un día para otro mueren lentamente desde adentro, cuando se manipulan las reglas, se desacreditan los contrapesos, se persiguen a los críticos y se normaliza el abuso del poder, lo que vivimos en México es un proceso de debilitamiento democrático”, dijo Juan José Sierra, presidente de Coparmex.