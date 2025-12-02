¡Caprichos de la 4T HUNDEN a la economía de México! Las inversiones se escapan a otros países, los nuevos impuestos golpean el bolsillo de las y los mexicanos, y por si fuera poco, la deuda externa no para de subir, convirtiéndose en una deuda eterna.

Y es que desde el sexenio pasado hicieron todo lo posible por tratar de desmoronar y empeorar la economía mexicana.

“Cuando tú empiezas a apretar los patrones o a los inversionistas truenas la economía, empieza a haber desempleo, ahorita con los nuevos impuestos y lo demás que vendrá, llegará un momento en que la economía se va a detener”, explicó Halley Ávila, fiscalista.

Falta de certeza jurídica ahuyenta a inversionistas de México, aseguran líderes empresariales

Hoy, la economía de México no sólo se ha detenido, se está hundiendo. Hay desconfianza que se ve reflejada en los sectores industriales y de construcción, los cuales registraron desplomes mayores de 2% en todo este año, un problema que parece no tener solución.

Desde el gobierno anterior, aquel que prometía un México mejor en todo aspectos, lo único que ha hecho es ahuyentar a las inversiones, así lo confirman analistas y líderes empresariales.

“Se están yendo a otros países, se están yendo hacia Sudamérica, y claro que se está frenando (...) Porque no hay reglas claras, no hay certeza jurídica y se está deteniendo un poder judicial ahora que quiere golpear a aquellos que producen”, compartió Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral Canacitra.

Herencia maldita: Deuda de México se duplica , supera los 18 billones de pesos

El daño que ha hecho la 4T no solo se refleja en el crecimiento económico, que tan solo en este año apenas y rozará el 0.4%, según estimaciones de analistas consultados por el Banco de México (Banxico).

Y ni hablar de la deuda de México, la cual cada vez es más grande, endeudando a esta y a otras generaciones más. Al tercer trimestre, la deuda sumó 18.3 millones de pesos, el doble que cuando arrancaron los gobiernos de la mal llamada “Cuarta Transformación” en 2018.Expertos aseguran que a penas vamos a resentir los efectos de la herencia maldita.

“Le están cobrando la factura a este nuevo gobierno (...) Se quedó sin dinero sin flujo (...) No hay dinero en el Gobierno tanto en el ámbito local como federal, no hay dinero, lo que están haciendo es endeudar cada vez más al país”, Halley Ávila, fiscalista.

¿Cómo estará la economía en 2026?

¡Se vienen cosas peores! Para el 2026, las cosas no mejorarán, pues se estima que la deuda de México rebasará los 19 billones de pesos, mientras que el crecimiento de la crecimiento de la economía mexicana, solo será del 1.37%.

Es decir, mientras la deuda del país sube, el bolsillo de los mexicanos irá a la baja.

