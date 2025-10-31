Las autoridades guardan silencio en torno a Hernán Bermúdez Requena, a mes y medio de su traslado al penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México, todo sigue siendo hermetismo.

Sigue el silencio en torno a Hernán Bermúdez Requena

“El gobierno lo que está tratando de hacer es controlar la narrativa, y la mejor manera de controlar la narrativa es que el personaje principal sobre el cual se va a generar toda la narrativa de que él era el único líder, está aislado completamente”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

El ruido se ha centrado en la captura de los subalternos de Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad pública de Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto López y señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”.

“Nos van a tratar de vender una verdad histórica en la cual ciertamente ya no pueden ocultar que Hernán estaba detrás de actos ilegales y de la comisión de delitos, pero ciertamente es inverosímil creer que sé mandaba solo”, mencionó, Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado de Tabasco, los funcionarios tienen la obligación de supervisar que los servidores sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de ley.

En México, la ley está al contentillo de los designios de palenque.

“Es imposible pensar en Hernán Bermúdez sin pensar en Adán Augusto López definitivamente. Toda la carrera de Hernán ha sido de la mano de Adán Augusto López desde principios de los noventa”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Dicen que el gobierno le apuesta al olvido, y a la impunidad, y el jefe y gran amigo de Hernán Bermúdez, le sigue apostando al manto protector de “ya sabe quién”.

“El está confiado a que el manto protector de su amigo y socio, si no es que es su cómplice, el expresidente López Obrador, lo siga protegiendo”, dijo Manuel Balcázar, especialista en seguridad.

Mes y medio después, las autoridades le siguen apostando al silencio y al olvido, pero los tabasqueños, en especial, nunca olvidaran ni perdonaran.