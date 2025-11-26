Las aduanas de México son coladeras en las que no solo es posible traficar millones de litros de combustible. Las autoridades han detectado también el presunto contrabando de llantas para automóviles o camionetas que se hacen pasar como neumáticos para tractor, los cuales no pagan arancel por tratarse de un apoyo al sector agrícola.

Las autoridades hacendarias investigan a importadoras, comercializadoras y agencias aduanales que tramitan el ingreso del producto procedente de China en un esquema parecido al del huachicol fiscal.

¿Quién está detrás del contrabando de llantas?

Los neumáticos entran en su mayoría por el puerto de Mazatlán. La Agencia Aduanal Machado, con patente 1731, realiza las gestiones de importación y libera la mercancía.

Las autoridades también indagan las actividades de la Importadora de Llantas de Occidente, empresa michoacana propiedad de la familia Chávez Godoy.

En agosto pasado se programó una visita domiciliaria en una bodega ubicada en el Estado de México ante la posible existencia de mercancía de contrabando. Aún no se revela el resultado, ya que la indagatoria sigue a paso lento.

Cifras que no cuadran en la importación de llantas en México

Otra de las empresas bajo sospecha es Blue Life Expert Tire, en Jalisco, que en febrero pasado importó, de un total de 70 mil llantas para tractor, el 91 por ciento a un precio de 25 dólares cada una, cuando el costo promedio para los importadores es de 250 dólares.

Más barato importó la empresa Manzallinitas, de Colima, que compró al menos 100 mil piezas en poco más de 14 dólares cada una, de acuerdo con datos de Veritrade Corp, empresa especializada en operaciones aduanales.

Detectan aumento en importaciones a precios bajos

Las autoridades hacendarias recibieron la denuncia en 2022, cuando la Cámara de la Industria Hulera detectó un aumento de importaciones de llanta china a bajos precios. La investigación antidumping concluyó en 2024, pero no hubo sanciones para nadie.

Mientras en todo el país hay un censo de solo 400 mil tractores, a México siguen entrando millones de llantas para vehículos ligeros que se hacen pasar como de uso agrícola para evadir el pago de impuestos.