En Morelos, la encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos se convirtió en protagonista de un escándalo por gastos millonarios. Giovanna María González Cerezo, quien fue directora general de Administración y Finanzas del Órgano Superior de Fiscalización, habría utilizado más de dos millones 400 mil pesos en lujos, claro, no era su dinero.

Se gastaba las millonadas en lujos

En Morelos, la encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos, se sirvió con la cuchara grande.

“Se trata sobre una denuncia que pesa en contra de Giovanna María González Cerezo, quien se desempeñó como directora general de administración y finanzas de la entidad superior de fiscalización de Morelos”, dijo Eduardo Buendía, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Tan solo durante el primer semestre de este año, González Cerezo se gastó dos millones 400 mil pesos en comidas, en gasolina, en flores, en el boliche, en el cine, en contratar a trabajadores fantasma, en lo que se le ocurriera, total, no era su dinero.

“En donde vemos, por ejemplo, el tema de gastos en comidas que se consideran excesivos o que no están bien justificados, estamos hablando de alrededor de 152 mil pesos”, dijo Eduardo Buendía, de Mexicanos Contra la Corrupción.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, Giovanna María González facturaba con cargo al erario hasta sus salidas al cine, en una sola función, se gastó dos mil 292 pesos.

“El hecho de que sea en un órgano auditor, pues enciende las alertas de algo que está ocurriendo y de que ya estos vigilantes de los recursos públicos, pues también están cayendo en estos casos de corrupción”, dijo Eduardo Buendía, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Y le gustaba comer bien, hay facturas como esta de mil 829 pesos y otra de cuatro mil y para comprar flores no escatimaba, en una sola compra se gastó del bolsillo de los morelenses, mil 450 pesos.

“Encontramos dentro de estos anexos que hay facturas de pagos que se hicieron en días domingo o que se hicieron en sitios que están fuera de Cuernavaca, que es donde se encuentra este órgano auditor de Morelos”, Eduardo Buendía, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Solo fueron los gastos de un año

González Cerezo estuvo cuatro años al frente de la administración de la auditoria del estado de Morelos, aunque solo se indagaron sus gastos de este año.

Fue removida en julio pasado y está sujeta a investigación, pero su caso es solo uno de quizá miles que hay en todo el país.

Funcionarios que usan el erario como su caja chica y que pagan con dinero público una vida que está lejos de ser austera.