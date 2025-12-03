¿Te imaginas tener que pagar para que te dejen trabajar? Esta es la realidad de millones de transportistas en México, que deben cubrir cuotas para poder entrar a las ciudades fronterizas sin que se les haga daño a ellos y a sus unidades.

En el primer semestre del 2025, la Coparmex denunció que hubo 5 mil 887 víctimas de extorsión, siendo la cifra más alta en 10 años, esto sin contar las denuncias que no se hacen por temor a represalias.

“Si hablamos de extorsión son los delincuentes, las autoridades (...) Todos nos extorsionan, esa es la realidad de las cosas”, compartió José Luis López, transportista y Vicepresidente regional Conatram.

Transportistas son amenazados al negarse a pagar las cuotas; incendias las unidades

Los transportistas deben pagar alrededor de 2 mil y 3 mil pesos por cada unidad que transita hasta lal frontera, una situación que se da mayormente en Tamaulipas. Si los conductores no hacen su aportación mensual les queman los camiones, aseguró José Luis López, vicepresidente regional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

“Lo que es Nuevo Ladero si vamos ahí porque cruzamos para Laredo, pero si tenemos que pagar cuota”, aseguró David, empresario transportista, para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

El empresario aseguró que los transportistas deben cruzar debido a que dependemos del comercio con Estados Unidos, por lo que es una ruta importante para la mayoría de los empresarios en México.

Autoridades hacen oídos sordos a las denuncias de los transportistas en México

¡Brillan por su ausencia… Como siempre! A pesar de las denuncias, las autoridades federales no les han dado una respuesta a una problemática que pone en riesgo a miles de transportistas en nuestro país.

Y pero aún, hoy esas cuotas las tienen que agregar a los costos de operación.

“Nosotros tenemos que tabular el flete con este costo extra (...) Obviamente ya hay empresa que les piden un viaje a cierto estado y te dicen no, o sea ya hasta están negando ciertos transportistas el acceder a un estado”, explicó Eduardo Antuan Campollo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas.

Transportistas se sienten abandonados; piden que los dejen trabajar

Hoy, los transportistas aseguran sentirse abandonados, en un país donde las cifras alegres buscan enterrar sus denuncias.

“No se vale, tenemos que tener pues libertad, creamos empleos, pagamos nuestros impuestos, pagos de seguro social y el ISR, activamos la economía”, dijo David, empresario transportista.