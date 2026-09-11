Cierre de mercados... la BMV cae mientras que Wall Street respira

Los mercados cambiaron de rumbo este viernes. Después de varios días de presión por el repunte del petróleo y las tensiones en Medio Oriente, Wall Street logró cerrar en terreno positivo, mientras el crudo perdió parte de las ganancias de la semana.

¿Cómo cerró Wall Street este viernes 11 de septiembre?

El Dow Jones ganó 0.98% y terminó en 52,573.29 puntos. El S&P 500 avanzó 0.86%, a 7,656.98 unidades, mientras el Nasdaq subió 0.96%, hasta 26,333.04 puntos.

Con este rebote, los tres principales índices estadounidenses rompieron una racha de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas.

¿Cómo cerró la BMV hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reporta una caída este viernes 11 de septiembre, el S&P/BMV IPC terminó con 63,924.77 puntos, con una caída de 0.28%.

¿A cuánto cerró el petróleo este 11 de septiembre?

El petróleo también dio un respiro. El WTI terminó en 100.05 dólares por barril, una baja de 2.37%, mientras el Brent cerró en 104.61 dólares, con un retroceso de 2.81%.

Aunque bajaron durante la jornada, ambos referentes acumularon fuertes ganancias en la semana ante las preocupaciones por el suministro y la tensión en Medio Oriente.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Este viernes, Banco Azteca reportó el dólar en 15.15 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta durante las primeras horas de la jornada. La cotización puede cambiar a lo largo del día y variar entre sucursales.

La jornada dejó así una señal de alivio para los inversionistas: el petróleo retrocedió y las bolsas estadounidenses recuperaron parte del terreno perdido, aunque las tensiones geopolíticas y la inflación siguen marcando el rumbo de los mercados.

