Colapso en Paseo de la Reforma: Tramos cerrados y alternativas viales por el Show Run de Cadillac F1 en CDMX; horarios clave

¡Atención, capitalinos! La circulación en Paseo de la Reforma registrará afectaciones severas por el Show Run de Cadillac F1 Team, que se realizará en las primeras horas de este 28 de octubre 2026; te compartimos las calles cerradas, horarios clave y rutas alternas para este miércoles.

Calles cerradas y afectadas por el Show Run de Cadillac F1 Team en CDMX

El Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México (CDMX) compartió que los cierres viales por el Show Run de Cadillac F1 Team abarcan el tramo de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia .

Sin embargo, los trabajos de reparación podrían afectar algunas calles cercanas a la zona, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Para las primeras horas de este miércoles, miles de aficionados ya se concentran en el Ángel de la Independencia en espera del evento en el que estará Sergio "Checo" Pérez.

¿A qué hora empieza el Show Run de Cadillac F1 en Reforma? Horarios clave

El Show Run de Cadillac F1 Team comenzará alrededor de las 10:00 horas de este miércoles 28 de octubre 2026; el evento será completamente gratuito; se espera una gran cantidad de asistentes.

Se espera que el evento en Paseo de la Reforma termine alrededor de las 12:30 horas; se estima que la vialidad se libere aproximadamente a las 13:30 horas.

Los dispositivos de seguridad comenzaron desde las primeras horas de este miércoles, por lo que el avance en Paseo de la Reforma podría verse afectado horas antes del gran evento.

#OperativoDeSeguridad | #F1 | La #SSC de la #CiudadDeMéxico desplegará 102 efectivos para el evento “Primer Show Run de la Escudería Cadillac @F1 Team”, que se llevará a cabo en la avenida Paseo de la #Reforma, en el tramo comprendido entre la Glorieta de la #DianaCazadora y el #ÁngelDeLaIndependencia, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx. El dispositivo de seguridad comenzará desde las primeras horas del miércoles 28 de octubre, mientras que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas. https://t.co/kdWGAogjFN… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2026

Alternativas viales por el cierre de Paseo de la Reforma y otras calles en CDMX este miércoles

¡No te quedes atrapado en el tráfico de la CDMX! El Centro de Orientación Vial de la capital del país compartió las rutas alternas por el Show Run de Cadillac F1 Team en Paseo de la Reforma.



Circuito Interior.

James Sullivan.

Mtro. Antonio Caso.

Av. Insurgentes.

Av. Chapultepec.

¿Habrá cierres en el transporte público por evento de F1 en CDMX?

Por el momento, el servicio del Metrobús de la Línea 7 continúa operando de manera normal en los carriles laterales de Paseo de la Reforma; sin embargo, se recomienda estar atento a los canales oficiales de transporte público.