La ruta para llegar a la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX sin quedarte atrapado en el tráfico

El rugido de los motores está cada vez más cerca, pero antes de disfrutar la Fórmula 1 hay algo que conviene resolver, cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez sin perder tiempo entre el tráfico y las calles cerradas.

Para el Gran Premio de México 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre, el transporte público será una de las opciones más prácticas. Las estaciones más cercanas están en la Línea 9 del Metro y la Línea 2 del Metrobús, aunque la mejor ruta depende de la puerta indicada en tu boleto.

¿Qué estaciones del Metro quedan cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez?

La Línea 9 del Metro, de color café, es una de las principales alternativas para llegar al circuito. Estas son las estaciones recomendadas por los organizadores:

Ciudad Deportiva: opción para acercarte a las zonas de acceso de la parte central del recinto.

Velódromo: alternativa para llegar a las zonas cercanas al Palacio de los Deportes.

Puebla: puede ser útil para los accesos ubicados hacia el lado oriente del circuito.

Antes de elegir dónde bajar, revisa la puerta y la zona de tu entrada. El Autódromo es amplio y llegar a una estación cercana no significa que estés frente a tu acceso.

IT'S RACE WEEK ALL OVER AGAIN 🙌 Mexico City awaits! 🇲🇽 #F1 #MexicoGP https://t.co/6kjNUdszaL — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

¿Qué estaciones del Metrobús sirven para llegar al GP de México 2026?

Si prefieres el Metrobús, puedes utilizar la Línea 2, de color morado. Para el Gran Premio, los organizadores señalan dos estaciones recomendadas:

UPIICSA

El Rodeo

La elección dependerá de la ubicación de tu entrada y del trayecto que debas recorrer a pie.

¿Qué transporte puedes usar para moverte entre las puertas del GP de México?

Además del Metro y el Metrobús, durante el evento habrá un servicio de transporte perimetral gratuito para trasladarse entre distintas zonas exteriores del Autódromo.

Las unidades se identifican con un letrero azul en el parabrisas y las paradas están marcadas con letras. El servicio está previsto de 7:00 a 20:00 horas y para utilizarlo necesitas presentar tu boleto del evento.

Toma en cuenta que este transporte sirve para moverte alrededor del recinto, no para sustituir el traslado desde tu casa u hotel.

¿Habrá estacionamiento en el Autódromo para la Fórmula 1?

Los organizadores informaron que no habrá estacionamiento para el público en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio. Por eso, recomiendan utilizar transporte público o contratar un servicio de traslado autorizado.

La recomendación es salir con tiempo, consultar el acceso asignado y guardar la ruta de regreso. Así podrás concentrarte en la carrera y no en encontrar la puerta correcta.

Regreso de Sergio "Checo" Pérez a México

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez regresa a su país con una nueva escudería, después de varios años detrás del volante de Red Bull. Ahora forma parte de Cadillac, dónde busca rehacer su historia y dejar el nombre de México en alto nuevamente.