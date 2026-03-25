Confirman cierres viales en CDMX por partido México-Portugal: ¿dónde no habrá paso?

El partido México-Portugal en la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo en la alcaldía Coyoacán, al sur de la capital, no obstante, las autoridades confirmaron que debido al encuentro entre ambas selecciones nacionales habrá cierres viales.

Si en tus planes está acudir por la zona, toma en cuenta que calles y avenidas importantes estarán cerradas. ¿Cuáles serán las alternativas viales? Aquí todos los detalles de cómo será la movilidad el día del partido.

¿Cuándo será el partido México-Portugal en CDMX?

El encuentro deportivo se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como parte del operativo “Estadio Seguro”, llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del estadio.

Lista de calles y avenidas cerradas por partido México-Portugal en CDMX

Las autoridaes in formaron este martes 24 de marzo que se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación en el Viaducto Tlalpan y la calzada Acoxpa; y en Acoxpa y Las Torres. En tanto, se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en:



Avenida Santa Úrsula

Anillo Periférico

Avenida del Imán y Gran Sur

Calzada de Tlalpan

¿Cuáles serán las alternativas viales en CDMX por el México-Portugal?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías de tránsito implementarán un dispositivo de vialidad y realizarán

cortes viales necesarios, a fin de que las inmediaciones del estadio sea una zona libre de vehículos.

Deebido a los cierres, se recomienda a los automovilistas que no se dirigen al estadio a utilizar como alternativas viales:



Al Norte

Avenida División del Norte

Circunvalación

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior



Avenida División del Norte Circunvalación Miguel Ángel de Quevedo Circuito Interior Al Sur

Anillo Periférico

San Fernando

Avenida Insurgentes



Anillo Periférico San Fernando Avenida Insurgentes Al Oriente

Avenida División del Norte

Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional



Avenida División del Norte Miramontes Eje 3 Cafetales Canal Nacional Al Poniente

Avenida Aztecas

Avenida Universidad

Avenida Insurgentes

Avenida Revolución

No habrá estacionamiento público en estadio para el México-Portugal

Toma en cuenta que habrá acceso exclusivo para peatones con boleto o que acrediten la residencia y acceso vehicular con acreditación y/o residentes de la zona que acrediten la residencia.

Mientras que el estacionamiento del estadio estará parcialmente en funcionamiento, pues únicamente estará disponible para:

