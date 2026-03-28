¿Lloverá hoy? Emiten alerta por pronóstico del clima para el México vs Portugal en el Estadio Banorte este sábado 28 de marzo

El silbatazo inicial no será lo único que marque el ritmo de la noche: las condiciones climáticas también quieren jugar su propio partido en la Ciudad de México. De cara al esperado duelo entre México vs. Portugal, las autoridades capitalinas ya encendieron las alertas, no por el marcador, sino por lo que podría caer del cielo. En Azteca Noticias te traemos el pronóstico del clima para hoy 28 de marzo en la CDMX, en la zona del Estadio Banorte.

¿Lloverá en el México vs. Portugal hoy? Alerta por clima en CDMX para hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó un aviso especial por las condiciones previstas para el sábado 28 de marzo, justo cuando el balón ruede en el sur de la capital. El encuentro, programado a las 19:00 horas en el Estadio Azteca —ahora conocido como “Estadio Banorte”—, marcará además la reinauguración del recinto rumbo al Mundial de 2026.

Sin embargo, más allá del espectáculo futbolístico, el clima apunta a convertirse en un factor clave durante la jornada.

#AvisoEspecial sobre condiciones meteorológicas en @Alcaldia_Coy por evento deportivo el sábado 28 de marzo de 2026.



Para la tarde y noche, se prevén rachas de viento de 55 km/h, acompañadas de lluvias ligeras breves durante el evento.



Por la tarde-noche, se espera descenso de… pic.twitter.com/HW3xJXOSzC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

Lluvias, viento y frío: el combo de la noche para este 28 de marzo

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias ligeras pero intermitentes durante el desarrollo del partido. No será un aguacero constante, pero sí lo suficiente para incomodar a los asistentes y modificar el ambiente en las gradas. No olvides llevar un impermeable para la precipitación que se pueda presentar.

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A esto se suman rachas de viento que podrían alcanzar entre 45 y 55 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de caída de objetos, lonas o incluso ramas en zonas cercanas al Estadio Banorte.

En cuanto a la temperatura, el panorama también apunta a un descenso: se prevé que oscile entre los 11 y 16 grados Celsius, con un ambiente fresco y cielo mayormente nublado en la alcaldía Coyoacán, donde se ubica el estadio.

Autoridades piden acudir abrigados al México vs. Portugal

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado directo a los aficionados que planean asistir. La recomendación principal es clara: no subestimar el clima.

Se sugiere acudir bien abrigado, especialmente para evitar cambios bruscos de temperatura. También es importante cubrir boca y nariz para reducir la exposición al aire frío.

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Además, se pide extremar precauciones ante posibles riesgos como la caída de estructuras frágiles o el desprendimiento de objetos por el viento. Durante las lluvias, es fundamental mantenerse alejado de postes y cableado eléctrico.

Si te quedarás en casa hoy, recuerda que puedes ver el partido México vs Portugal hoy en vivo y completamente gratis en Azteca Deportes.

Para quienes quieran acudir al juego en el Estadio Banorte, pero todavía no tengan entrada, te compartimos cuánto cuestan los boletos para el partido, luego de la baja de Cristiano Ronaldo. Recuerda que no habrá servicio de estacionamiento en el Estadio Banorte y la alternativa de transporte público es llegar en Tren Ligero, así que te informamos cómo operará hoy.