Control de accesos: ¿vives cerca del Estadio Banorte? Esto necesitas para entrar a la alcaldía Coyoacán el día del partido
Controles de accesos para ingresar a Coyoacán por partido en el Estadio Banorte
La Alcaldía Coyoacán informó que, con motivo del partido inaugural en el Estadio Banorte, se implementarán medidas de control de acceso para residentes de colonias aledañas.
Durante el sábado 28 de marzo, únicamente se permitirá el ingreso a la zona a quienes presenten credencial de elector o comprobante de domicilio que acredite su residencia en el área.
📢 #Aviso— Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) March 26, 2026
Este sábado habrá control de acceso en colonias aledañas al #EstadioAzteca (primera milla).
🟢 Para ingresar: INE o comprobante de domicilio
⚠️ Tarjetón no está en operación
✔️ Infórmate solo en canales oficiales
La autoridad local precisó que esta disposición busca facilitar la movilidad y garantizar la seguridad en los alrededores del estadio ante la alta afluencia de asistentes al evento deportivo.
¿Darán tarjetones de acceso vial en Coyoacán por partidos en el Estadio Banorte?
Asimismo, la alcaldía indicó que los tarjetones de acceso vial para la zona aún se encuentran en proceso de definición en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se prevé que entren en operación semanas antes de los partidos.
Finalmente, la alcaldía señaló que el mecanismo específico bajo el cual operará este sistema será dado a conocer en su momento, una vez que se concluyan los trabajos de coordinación con las autoridades capitalinas.