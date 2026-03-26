¿Vas al México vs Portugal? La forma más barata de llegar al Estadio Banorte en CDMX

¡La selección mexicana regresa a casa! Este sábado 28 de marzo de 2026, el coloso de Santa Úrsula se viste de gala para la reinauguración oficial del Estadio Banorte en un vibrante duelo amistoso contra el Portugal.

Si fuiste de los afortunados en conseguir boleto para el partido, seguramente ya estás planeando la logística. Lo primero que debes de saber es que no habrá estacionamiento interno, y la Calzada de Tlalpan proyecta una gran afluencia vehicular; por eso, llegar en transporte no solo es la opción más económica, sino la más inteligente para no perderte el pitazo inicial.

Aquí te desglosamos las mejores opciones, desde la imbatible de $8 pesos hasta los servicios gratuitos especiales habilitados por la SEMOVI y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

¿Cuál es la forma más barata de llegar al Estadio Banorte?

Esta es la ruta infalible, directa, rápida (ya que viaja en carril exclusivo) y extremadamente barata. Desde cualquier punto de la red del Metro, puedes conectar para llegar por solo $8 pesos.

¡Incondicionales, ojo aquí! ⚠️🚨



Esto es lo que deben saber para llegar al México 🆚 Portugal en el @EstadioBanorte. Disfruten el partido sin contratiempos. ¡Tomen nota! 📝⚽️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/I0FFF8xIqq — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

La ruta exacta:

Llega a la estación Tasqueña (Terminal sur de la Línea 2, color azul). Costo: $5.00 MXN. Dentro de la misma estación, busca el transbordo al Tren Ligero con dirección a Xochimilco. Costo: $3.00 MXN. Baja en la estación Estadio Azteca. La salida te deja justo frente a la explanada principal del recinto.

Ojo: Asegúrate de tener saldo en tu Tarjeta de Movilidad Integrada, ya que en el Tren Ligero no se aceptan boletos de papel.

Park & Ride: ¿Cómo usar el transporte gratis para llegar al Estadio Banorte?

Debido a que el Estadio Banorte no contará con estacionamiento debido a los trabajos de remodelación, se ha habilitado un operativo especial llamado Park & Ride. Si vives cerca de estos puntos o prefieres dejar tu auto lejos del caos de Tlalpan, esta es tu mejor opción.

Costo: Exclusivamente para este partido inaugural, el servicio de estos autobuses será gratuito.

Puntos de salida (Operarán desde 4 horas antes del juego - 15:00 hrs):



Auditorio Nacional (Calle Auditorio side).

(Calle Auditorio side). Plaza Carso (Servicio de Trolebús).

(Servicio de Trolebús). Santa Fe (Centro Santa Fe).

(Centro Santa Fe). Estadio Olímpico Universitario (Circuito CU).

(Circuito CU). Six Flags México.

Destino: Todos estos autobuses llegan al CETRAM Huipulco que conecta con el Estadio Banorte a través de un puente. Desde allí, solo tendrás que caminar unos pocos minutos para ingresar al estadio.

Alternativas de Trolebús para llegar al Estadio Banorte

Si te encuentras en el sur de la ciudad o cerca del Metro Universidad, el Trolebús es una alternativa cómoda y rápida al usar carriles confinados. Para el partido, se habilitarán servicios especiales con frecuencias de cada 5 minutos desde tres puntos clave (confirmado en Imagen 1 y 2):



Perisur (Trolebús Aztecas). Tasqueña. Universidad (Metro Línea 3).

Resumen y comparativa de transporte para llegar al Estadio Banorte

Para que elijas la opción que mejor se adapte a tu bolsillo y ubicación, aquí tienes la tabla comparativa:

Medio de Transporte Costo Estimado Ventaja Principal Metro + Tren Ligero $8.00 MXN total La más barata y directa. Evita semáforos. Autobuses Especiales (RTP/Trole) GRATIS Sales de puntos estratégicos y evitas buscar estacionamiento. Trolebús Ordinario $4.00 MXN Conexión directa desde Perisur y el sur. Taxi de Aplicación $250 - $450+ Cómodo, pero el tráfico en Tlalpan será pesado y te dejarán lejos por los cierres.

¡Atención! Cierres viales confirmados en CDMX para el México vs Portugal

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) ha confirmado un operativo vial que iniciará desde temprano este sábado 28 de marzo, principalmente en:



Avenida Santa Úrsula .

. Calzada de Tlalpan.

Los cortes de circulación complicarán el acceso en auto particular o taxi, por lo que el transporte público, además de barato, es la forma garantizada de llegar a tiempo al reinaugurado Estadio Banorte. ¡Disfruta el partido!