¿A qué hora llegar al México vs. Portugal hoy sábado 28 de marzo? El mejor horario para ir al Estadio Banorte en Tren Ligero, Trolebús y RTP

Si planeas asistir al juego amistoso México vs. Portugal, llegar con anticipación puede marcar la diferencia entre disfrutar la experiencia completa o enfrentar largas filas y contratiempos. Aquí te decimos cuál es la mejor hora para llegar al partido hoy sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte.

Considerar factores como el tráfico, los accesos, la revisión de seguridad y la llegada de todos los aficionados te ayudará a organizar mejor tu llegada y asegurar tu ingreso más fácil al recinto.

¿A qué hora inicia el México vs Portugal y dónde ver en vivo?

El juego de reinauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, se tiene programado para iniciar a las 19:00 horas. Si verás el México vs. Portugal desde casa, recuerda que puedes ver el partido México vs Portugal en vivo y gratis en Azteca Deportes.

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¿Cuál es la mejor hora para llegar al Estadio Banorte hoy en Tren Ligero?

Prepara el reloj y carga el celular. Si el partido entre México y Portugal arranca a las 19:00 horas, lo ideal es anticiparse y llegar al estadio entre las 4:30 y 6:00 de la tarde para evitar contratiempos.

Sin embargo, para llegar hasta la zona de Santa Úrsula en Tren Ligero, el horario ideal de llegada es antes de las 15:00 horas. Desde este horario cerrarán la estación Estadio Azteca y los asistentes al juego deberán bajar en la estación anterior: El Vergel. Para llegar hasta el Estadio Banorte, los espectadores deberán caminar más a partir de las 15:00 horas.

Para llegar al Estadio Banorte contaremos con servicios directos desde diferentes puntos de la ciudad a partir de las 15:00 horas.

Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/6x8vTEYo1i — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 28, 2026

¿Cuál es el mejor horario para ir al México vs Portugal hoy 28 de marzo?

Para acudir al Coloso de Santa Úrsula en Trolebús, las personas que cuenten con un boleto para el México-Portugal podrán tomar las unidades que van hacia el Estadio Banorte a partir de la 15:00 horas. Las rutas saldrán de los siguientes puntos:



Plaza Carso

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Avenida Juárez al cruce con Eje Central

Metro Universidad

Terminal C.U. de la Línea 7 del Trolebús

Terminal Tasqueña de la Línea 12 del Trolebús

Terminal Perisur de la L12 del Trolebús

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¿A qué hora llegar al Estadio Banorte para el partido de la Selección Mexicana en RTP?

Los aficionados que vayan a usar el servicio "Park and Ride" deberán acudir a los diferentes puntos de salida desde las 15:00 horas. Unidades de RTP llevarán a los pasajeros hasta el Estadio Banorte de forma gratuita al presentar su boleto para el México vs Portugal.

Rutas de RTP para llegar al México vs. Portugal en el Estadio Banorte

Para facilitar la llegada de los aficionados al México vs. Portugal, se habilitarán cinco rutas de RTP que conectarán distintos puntos de la ciudad con el Estadio Banorte.

Estas opciones de transporte público buscan reducir el uso del automóvil, evitar congestionamientos en las principales vialidades y ofrecer una alternativa accesible y directa para llegar al partido sin contratiempos.



Auditorio Nacional : El punto de ascenso será en la Calle Auditorio al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 50 minutos.

: El punto de ascenso será en la Calle Auditorio al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 50 minutos. Plaza Carso (Zona Polanco): El punto de ascenso será en Santo Tomás a Santa Úrsula. Tiempo de recorrido de aproximadamente 80 minutos.

(Zona Polanco): El punto de ascenso será en Santo Tomás a Santa Úrsula. Tiempo de recorrido de aproximadamente 80 minutos. Centro Santa Fe : El punto de ascenso será en Centro Santa Fe al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 40 minutos.

: El punto de ascenso será en Centro Santa Fe al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 40 minutos. Six Flags: El punto de ascenso será en Six Flags al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 30 minutos.

El punto de ascenso será en Six Flags al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 30 minutos. Parque Ecológico Xochimilco: El punto de ascenso será dentro del parque al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 40 minutos.

Lista de calles cerradas por el México vs Portugal hoy

Las autoridades advirtieron que habrá cortes y desvíos en vialidades clave como Avenida Santa Úrsula, Anillo Periferico, Avenida de Imán, Gran Sur y Calzada de Tlalpan, hoy 28 de marzo, como parte de los operativos por el partido de la Selección Mexicana.

Además, el acceso estará controlado: solo podrán ingresar peatones con boleto o residentes que acrediten domicilio, mientras que el estacionamiento operará de forma parcial y exclusiva.

Como alternativa, se habilitarán puntos de descenso para taxis por aplicación en Viaducto Tlalpan y en Acoxpa, por lo que planear con tiempo será clave para evitar filas, tráfico y retrasos.