¿Quién miente en el sector salud? Confrontan datos oficiales con las carencias en hospitales

En Azteca Noticias hemos documentado de manera constante las severas carencias que sofocan a los hospitales y clínicas del país, dándoles voz directa a los médicos, enfermeros y a todo el personal de salud que día a día enfrenta la falta de insumos, medicamentos e infraestructura adecuada. Tras los señalamientos vertidos desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la versión oficial rechazó los reportes periodísticos y descalificó las denuncias ciudadanas, resulta indispensable confrontar las cifras presentadas por el gobierno federal con la realidad que se vive en las salas de espera.

Según los datos oficiales presentados por las autoridades para defender la gestión pública, durante los primeros dos años de la actual administración se construyeron 34 hospitales nuevos, se adquirieron mil 840 camas y se destinó una inversión superior a los 46 mil 700 millones de pesos. No obstante, al consultar al personal de salud en el terreno, los testimonios coinciden en que el presupuesto no se refleja en la atención diaria, donde la saturación y la falta de insumos básicos continúan siendo la regla y no la excepción.

#ElVerificador | Desde Palacio Nacional nos llamaron “mentirosos” por documentar las carencias en hospitales. Pero los discursos chocan con la realidad.



Médicos y enfermeras denuncian falta de camas, medicamentos, monitores, gasas y hasta paracetamol, mientras pacientes esperan… pic.twitter.com/XxqUuYedQ3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

¿Cifras oficiales o médicos? La verificación en la realidad de los hospitales

El informe del gobierno asegura haber rehabilitado 650 quirófanos, realizar 370 mil cirugías adicionales cada año y haber equipado el sistema con 21 robots quirúrgicos de alta tecnología. Además, sostiene que del periodo 2024 a 2026 la atención de especialidades aumentó un 36%, la atención general un 19% y los procedimientos quirúrgicos un 25%. Sin embargo, la brecha entre los discursos de Palacio Nacional y la experiencia de los usuarios exige respuesta a una interrogante fundamental: si la infraestructura mejoró drásticamente, ¿por qué las intervenciones quirúrgicas de miles de pacientes continúan siendo diferidas, reprogramadas o canceladas por falta de equipo e insumos básicos?

La discrepancia entre los indicadores presentados por la autoridad y la voz del personal médico que sostiene el sistema público de salud deja al descubierto la urgencia de verificar en el territorio, más allá de las láminas informativas. Frente al contraste de narrativas, el juicio final no se encuentra en las promesas gubernamentales, sino en los pasillos de los centros médicos donde los ciudadanos enfrentan a diario la atención en el sector público.