Cinco puntos sobre la reforma a la ley del aborto en España

Este jueves, el parlamento de España aprobó una reforma a la ley de salud sexual y reproductiva, conocida como ley del aborto. El tema central y más polémico es que permitirá a niñas de 15 y 16 años someterse a la interrupción de un embarazo sin contar con el consentimiento de sus padres. Te dejamos cinco puntos para entenderla.

Con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones fue aprobada la reforma a la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La nueva ley del aborto propone eliminar un periodo obligatorio de “refleción” de tres días para las mujeres que desean interrumpir su embarazo y elimina la necesidad de que las personas de 16 a 17 años obtengan el consentimiento de un padre o tutor para abortar.

Este requisito había sido establecido por el gobierno conservador del Partido Popular en 2015.

Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar.

Aborto libre, seguro y en la pública para no morir 💚♀#AbortoLibrePorLey pic.twitter.com/KVfvuBWj2W — Irene Montero (@IreneMontero) December 15, 2022

Además, con la reforma, España se convirtió en el primer país europeo que ofrecerá licencias pagadas y financiadas por el estado para las mujeres que sufren periodos de menstruación dolorosos.

Cinco puntos que plantea la ley del aborto en España

Las mujeres menores de edad, entre 16 y 17 años, o con discapacidad podrán interrumpir su embarazo sin necesidad de presentar el consentimiento de sus papás o tutores legales.

La reforma a la ley del aborto garantizará que todas las mujeres que lo deseen puedan interrumpir su embarazo en hospitales públicos, y podrán hacerlo en el centro de salud más cercano a su casa para evitar el desplazamianto.

Ya no existirán los tres días de “reflexión” ni se les dará “pláticas informativas” con la finalidad de que cambien de opinión.

Después del aborto, las mujeres tendrán derecho a un periodo de baja para que se recuperen.

La pastilla del día siguiente será gratuita en todos los centros de salud de España.

¿Qué más propone la ley aprobada en España?

La nueva reforma en España también propone que las mujeres con menstruaciones dolorosas reciban una incapacidad pagada por el estado.



Los productos de higiene femenina íntima serán gratuitos

Se vigilarán las buenas prácticas gineco-obstétricas y de parto