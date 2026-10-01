Estos son los polémicos videos que publicaba Cindy Tamez, la mujer que fue asesinada junto a sus 3 hijos en Nuevo León

Las publicaciones que Cindy Tamez Rivera compartía en redes sociales mostraban una personalidad desafiante, directa y sin miedo a la confrontación. Entre sus mensajes hablaba de carácter, traiciones, rencores y de no dejarse intimidar. Ahora, esas frases forman parte del contexto que rodea la investigación por su asesinato y el de sus tres hijos y su pareja sentimental en Montemorelos, Nuevo León.

¿Qué publicaba Cinthya Tamez en sus redes sociales?

En algunas de sus publicaciones, Cindy utilizaba un lenguaje fuerte para expresar su forma de enfrentar los conflictos. En una de ellas escribió: “Así como trago, mastico pa que sepan que me vale v** y puedo ser el doble de cul*** que tú”**.

Cindy Tamez parecía pelear con alguien por medio de indirectas|cindytmz

En otro mensaje hablaba sobre enfrentarse a un hombre sin temor: “Dicen que estoy loca, y eso que no han visto cómo me pongo al tú por tú con un vato sin miedo a que me rompa el hocico”.

Cindy Tamez decía que no tenía miedo ni vergüenza|cindytmz

También hacía referencia a las traiciones y al perdón: “Probablemente sea igual de basura que tú o hasta peor, pero jamás fallo sin que antes me hayan fallado a mí”.

Publicaciones polémicas de Cindy Tamez en TikTok|cindytmz

Otras publicaciones tenían el mismo tono desafiante, incluso con frases sobre vengarse de quienes le habían hecho daño.

La mujer asesinada en Nuevo León habló de luchar con alguien sin importar lo que le pudiera pasar a ella|cindytmz

¿Quién era Cindy Tamez, asesinada en Montemorelos?

Cindy Abigail Tamez Rivera, de aproximadamente 33 años, fue localizada sin vida junto con su hijo Gustavo, de tres años, dentro de una camioneta Jeep Mojave roja en la colonia El Fresno.

Horas después, en un domicilio de la colonia Los Nogales fueron encontrados sus otros dos hijos, Bruno, de 11 años, y Cristian, de 10, además de su pareja sentimental, Leodegario Moya Garza, conocido como “Junior”, de 28 años.

Los cinco murieron por disparos de arma de fuego.

¿Qué investiga la Fiscalía por el asesinato de la familia en Nuevo León?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios. De acuerdo con información ligada a las indagatorias, durante la noche había personas reunidas en el domicilio y algunas habrían llegado a bordo de vehículos tipo RZR.

Los agentes ministeriales revisan las cámaras de seguridad de la vivienda para reconstruir lo ocurrido.

Una fuente policial señaló que también habría sido localizada un arma de fuego tipo escuadra dentro de la camioneta donde fueron encontrados Cindy y su hijo menor.

Hasta ahora, las autoridades investigan los hechos y las circunstancias que llevaron al asesinato de la madre, sus tres hijos y su pareja.