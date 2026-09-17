Cinturón de Alpide: la segunda región con más sismos en el mundo

Durante millones de años, enormes placas tectónicas han estado en movimiento y su choque terminó dando forma a algunas de las cordilleras más conocidas del planeta. Entre ellas están los Alpes y el Himalaya, dos nombres que ayudan a entender la dimensión del llamado Cinturón Alpide o cinturón orogénico Alpes-Himalaya.

Este sistema se extiende por más de 15 mil kilómetros, desde la región del Mediterráneo hasta distintas zonas del centro y sureste de Asia. Además de concentrar grandes cadenas montañosas, es considerado la segunda región con mayor actividad sísmica del mundo, únicamente por detrás del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Cómo se formó el cinturón de Alpide o alpino himalayo?

El origen del Cinturón Alpide está relacionado con uno de los procesos geológicos más importantes de la Tierra: el movimiento y choque de las placas tectónicas.

La formación de este sistema comenzó cuando las placas africana, arábiga e índica, que avanzaban desde el sur, entraron en contacto con la placa euroasiática, ubicada hacia el norte.

La presión generada por este movimiento provocó enormes deformaciones en la corteza terrestre. Con el paso de millones de años, esos procesos dieron origen a diferentes sistemas montañosos que hoy forman parte del cinturón.

Este proceso geológico es conocido como plegamiento alpino y comenzó hace aproximadamente 60 a 70 millones de años. No se trató de un fenómeno que ocurriera de un día para otro: las montañas fueron tomando forma a lo largo de un periodo extremadamente prolongado, mientras las placas continuaban desplazándose.

El nombre Cinturón Alpino está relacionado con los Alpes, la gran cordillera europea que atraviesa varios países y que dio nombre a este sistema. El término fue utilizado por primera vez por el geólogo austriaco Eduard Suess a finales del siglo XIX.

¿Por dónde pasa un cinturón de Alpide?

El Cinturón Alpide recorre una enorme extensión territorial y conecta regiones de Europa, África y Asia. Por eso, más que atravesar un solo país, se extiende mediante distintos brazos y sistemas montañosos.

En Europa, su recorrido incluye zonas de España, Francia, Suiza, Italia, Liechtenstein, Alemania, Austria, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Grecia y Crimea, entre otras regiones. En esta parte aparecen sistemas como los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos y las cordilleras Balcánicas.

El cinturón también tiene una presencia importante alrededor del Mediterráneo. En el norte de África alcanza Marruecos y Argelia, donde se encuentran sistemas como el Atlas y las montañas del Rif. Hacia Italia aparecen los Apeninos, mientras que en los Balcanes se encuentran los Alpes Dináricos.

A partir de esta zona, el sistema se prolonga hacia Asia. El Cáucaso conecta el entorno del mar Negro con el mar Caspio, mientras que más hacia el centro del continente aparecen sistemas como los montes Kopet, el Pamir, Tian Shan, Altai y las montañas Sayan, en territorios que incluyen Turkmenistán, Irán, Rusia y Mongolia, entre otros.

Otro de sus grandes recorridos pasa por Turquía, Armenia, Afganistán, Pakistán, Tayikistán, China e India. Allí aparecen cadenas como el Ponto, el Hindu Kush, Kunlun y Hengduan.

Finalmente, hacia el sur de Asia se encuentran algunos de los sistemas montañosos más conocidos del planeta: los Zagros, Karakórum y el Himalaya, este último relacionado con territorios de China, India, Pakistán y Nepal.

¿Cuántos sismos se originan en el cinturón de Alpide?

El material disponible señala que esta región es la segunda zona con mayor actividad sísmica del mundo, después del Cinturón de Fuego del Pacífico; sin embargo, no proporciona una cifra concreta sobre cuántos sismos se originan en ella.

Esto tiene relación directa con su origen. El cinturón se encuentra asociado a una extensa zona donde diferentes placas tectónicas han interactuado durante millones de años. La presión y los movimientos de la corteza explican tanto la formación de grandes cordilleras como la presencia de actividad sísmica.