Cirujano desmiente que Johnny Depp se cortó el dedo con una botella

En la última semana del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por difamación, subió al estrado el cirujano ortopédico Richard Moore, quien testificó a favor de la actriz y aseguró que la herida en el dedo del protagonista de ‘Piratas del Caribe’ no fue hecha con una botella.

De acuerdo con el especialista, el pedazo de dedo amputado a Johnny Depp en Australia no podría ser resultado de una herida hecha con una botella de vodka, añadió que las radiografías mostraban una lesión causada por aplastamiento.

“Bueno, los datos médicos no son concluyentes; no son consistentes con lo que vemos en el patrón de lesión descrito o en las fotografías clínicas. Entonces, con una revisión de las imágenes y las radiografías, esta fue una lesión por aplastamiento que generaría los hallazgos clínicos y en las radiografías que vimos”, explicó Richard Moore.

El cirujano también dijo que la historia que contó Johnny Depp es casi imposible que le causara una herida tan fuerte en el dedo, ya que en los reportes médicos no se detallan resto de vidrio en el dedo, ni otras heridas que una botella hubiera causado.

Camilla Vásquez defiende versión de Johnny Depp

Sin embargo, la abogada de Johnny Depp defendió la versión de su cliente y aclaró que el dedo del actor se encontraba recargado en la barra, y que la botella lo golpeó en ángulo y no desde arriba, como mencionó el cirujano.

Cuando la abogada preguntó al cirujano si podía descartar por completo que la lesión de Johnny Depp fue causada por una botella de vodka, el especialista dijo que no, pero parecía imposible la versión que contó.

“No puedo descartar nada por completo. No puedo descartar que la lesión fuera causada por la puerta de un automóvil. No puedo decir definitivamente qué causó la lesión”.

Psiquiata asegura que Johnny Depp tiene comportamiento narcisista

Otro de los testigos fue el psiquiatra David Spiegel, quien aseguró que el examen de la evidencia arrojó que Johnny Depp tiene rasgos consistentes con el narcisismo, y agregó que es una característica común en los abusadores. No obstante, Spiegel nunca habló directamente con el actor.

Spiegel también contradijo el testimonio de expertos anterior producido por el equipo de Johnny Depp que afirmaba que Heard tenía rasgos consistentes con el trastorno límite de la personalidad. En cambio, dijo, sus rasgos eran consistentes con el Síndrome de la Mujer Maltratada, que explicó se trata de un tipo de trastorno de estrés postraumático.