Dos migrantes fallecidos y cuatro heridos es el saldo de un ataque que, presuntamente, habrían realizado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cuatro militares fueron detenidos por estos hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía de Chihuahua informó que los agentes reportaron un "enfrentamiento" en el desierto de Jerónimo cuando aparentemente "polleros" circulaban a bordo de una camioneta en las brechas camino al muro para ingresar de manera ilegal a Estados Unidos por Santa Teresa, Nuevo México.

Carlos Manuel Salas, Fiscal de Distrito Zona Norte, informó que turnará la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de realizar las declaraciones, las necropsias, análisis balísticos y otras declaraciones.

¿Qué se sabe del presunto ataque de militares contra migrantes en Chihuahua?

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, la Sedena puso a disposición a cuatro elementos en calidad de presentados, mientras que un quinto efectivo no había sido localizado, así como cuatro armas largas.

El Fiscal Carlos Manuel Salas adelantó que, hasta el momento, lo que se sabe de las investigaciones preliminares, es que los lesionados, fallecidos y el vehículo, se localizaron a varios kilómetros del punto en donde recibieron los disparos, motivo por el cual no se han localizado las balas.

"Los lesionados refieren que se dirigían a la frontera con la finalidad de brincar el muro, para lo cual portaban una escalera y que iban otras personas en una camioneta de color guinda, de la cual, el chofer y los otros se retiraron del lugar", añadió.

¿Quiénes son los migrantes muertos y heridos en Chihuahua?

Las autoridades confirmaron la identidad de los dos muertos, quienes eran Elvis Enrique B. R., de 27 años y Margarito C. J., de 45 años, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Además, los lesionados fueron identificados como:

- Selvin Eduardo G. P., de 19 años.

- Carlos Humberto R. L., de 19 años.

- Rigoberto G. Ch., de 28 años.

- Raúl de Jesús H. R., de 18 años.

¿A dónde iban los migrantes heridos en Ciudad Juárez?

Según las versiones de los heridos, fueron trasladados por la brecha al punto 330 del muro fronterizo y en la camioneta traían una escalera para brincarlo.

Las autoridades de Chihuahua informaron que las investigaciones continuarán en los próximos días hasta esclarecer estos hechos por los que la Sedena entregó a cuatro elementos en calidad de presentados, así como la patrulla en la que circulaban y las armas que portaban.