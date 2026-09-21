¡Revelan el organigrama huachicolero del CJNG! “El Tanque” y la red de gasolineras bajo la lupa de EU
EU reveló una red de gasolineras señalada por robo y contrabando de combustible ligada al CJNG; Iván Cazarín, “El Tanque”, aparece como pieza clave del esquema.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expuso la estructura que, según sus investigaciones, estaría detrás de una red de robo y contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); al frente aparece Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, junto con otras personas señaladas dentro del organigrama de delincuencia contra gasolineras.
Así operaba la red de “El Tanque” con las gasolineras
La red habría utilizado gasolineras en Jalisco, Michoacán y Veracruz para colocar combustible obtenido ilegalmente y generar recursos mediante su comercialización; el Tesoro también señaló el uso de familiares, parejas y colaboradores como prestanombres para registrar algunos negocios.
El nombre de “El Tanque” también apareció recientemente en un audio relacionado con Amílcar Olán y su hermano Luis Alberto, en el que se menciona su intervención para dejar de molestar a uno de sus proveedores de balasto.
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Autoridades de #EstadosUnidos señalaron a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, como presunto líder de una red dedicada al robo y venta ilegal de combustible vinculada al #CJNG.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026
Según la acusación, el grupo utilizaba gasolineras en varios estados para vender combustible robado… pic.twitter.com/waIx38rTRq