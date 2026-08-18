¿Quién es “El Tanque”? El operador del CJNG ligado a empresarios cercanos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador

En las últimas horas se ha vinculado a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Se mencionó el nombre de Iván Cazarín Molina, "El Tanque", señalado como miembro de dicho grupo criminal.

¿Quién es "El Tanque" y qué relación tiene con los hijos de AMLO?

🚨#AlertaADN



El Departamento del Tesoro de #EEUU sancionó a 9 personas mexicanas vinculadas a una red de robo de combustible en beneficio del CJNG; entre ellos, Iván Cazarín Molina "El Tanque", miembro de alto rango de la organización criminal https://t.co/YNyzxpBO95 pic.twitter.com/J6Zwxe5hqZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2024

¿Quién es Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque"?

Nació el 15 de octubre de 1984 y es identificado como miembro de alto rango y fundador de una estructura del CJNG que opera en Veracruz y Jalisco.

En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo incluyó en su lista de sancionados por liderar una red criminal de robo de combustible, huachicol.

El criminal extrae hidrocarburo ilegalmente de ductos de Pemex, lo almacena en contenedores con capacidad de millones de litros en Veracruz y lo distribuye por de una red de gasolineras fachada operadas por prestanombres y familiares, además de exportar a terceros en Texas, Estados Unidos.

"El Tanque" y su relación con "El Mencho"

Reportaba directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", siendo parte de su círculo de más confianza en el grupo criminal.

Las operaciones de huachicol y extorsión realizadas por "El Tanque" generan decenas de millones de dólares anuales para su beneficio personal como para el financiamiento directo del CJNG.

"El Tanque" es hermano menor de César Cazarín Molina, alias "Tornado", quien opera para el CJNG desde prisión, y entró en el negocio apoyado por su suegro, Domingo Medina Díaz, alias "El Mingo".

¿Quiénes son los hermanos Olán Aparicio?

Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio son dos empresarios de Tabasco señalados en investigaciones por haber tenido contratos millonarios en obras de infraestructura federal, como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

En las grabaciones de 2023 reveladas por el medio Latinus, se escucha a los hermanos hablando del control de actividades ilícitas y acuerdos con una célula del CJNG en Veracruz para extorsión, cobro de piso y huachicol.

A Luis Alberto Olán se le ha mencionado en expedientes ligados a delitos como homicidio, robo y asociación delictuosa, sin que haya alguna acusación formal en su contra.

Andy López Beltrán está metido hasta el cuello con criminales



Latinus revela audios en las que los hermanos Olán, ligados a Andy y Bobby, presumen cercanía con operadores del CJNG para facilitar negocios



“Todos son sus brothers”, se escucha



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Los hijos de AMLO y el CJNG

Amílcar Olán ha sido relacionado como amigo cercano de Andrés Manuel, "Andy", y Gonzalo, "Bobby", López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Investigaciones han vinculado a Amílcar Olán con instalar las piedras que se utilizan para las vías de tren en megaproyectos supervisados en su momento por Gonzalo López Beltrán.

En las grabaciones difundidas se relaciona a Luis Alberto Olán con Iván Cazarín Molina, "El Tanque", planteando presuntos nexos entre operadores vinculados al entorno de la familia López y altos mandos del CJNG.