La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha de un programa social mediante el cual se entregarán 15 gallinas ponedoras a las familias capitalinas interesadas en producir huevo directamente en sus hogares. De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, el objetivo de esta iniciativa es impulsar el autoconsumo alimentario en las viviendas, permitiendo que, tras un mes de cuidados iniciales, las aves comiencen a producir al menos un huevo diario cada una, lo que equivale a 15 piezas al día, 105 huevos a la semana o alrededor de 10 kilogramos semanales por hogar beneficiario.

Anuncia la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que regalará 15 gallinas ponedoras a las familias que tengan 10 metros cuadrados para un corral. Cuando fue alcaldesa de Iztapalapa, Brugada también regaló gallinas a mujeres de la alcaldía. — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) November 16, 2026

Para acceder a este apoyo, la administración capitalina precisó que el gobierno proporcionará directamente las 15 aves, el alimento necesario durante el primer mes y acompañamiento mediante asesoría técnica especializada. Asimismo, se informó que la convocatoria oficial para el registro de las personas interesadas se difundirá próximamente a través de internet y de las redes sociales institucionales del Gobierno de la Ciudad de México.

Requisitos para participar en el programa de gallinas ponedoras en CDMX

Para garantizar el bienestar y la supervivencia de las aves dentro de los domicilios, Clara Brugada detalló que las mujeres y familias participantes deberán cumplir con condiciones específicas de espacio y resguardo antes de recibir el paquete productivo:

Espacio mínimo: Contar dentro de su vivienda o patio con una superficie disponible de al menos 10 metros cuadrados .

Contar dentro de su vivienda o patio con una superficie disponible de al menos . Acondicionamiento de corral: Habilitar y cercar un espacio adecuado que proteja totalmente a las gallinas del ingreso de perros, gatos u otros animales que puedan lastimarlas o molestarlas.

Habilitar y cercar un espacio adecuado que proteja totalmente a las gallinas del ingreso de perros, gatos u otros animales que puedan lastimarlas o molestarlas. Compromiso de cuidado: Atender y alimentar a las aves durante el primer mes previo al inicio de su etapa de postura, siguiendo las indicaciones de la asesoría técnica otorgada por las autoridades.

Con este esquema de producción familiar, el Gobierno de la Ciudad de México busca fortalecer la economía doméstica y fomentar prácticas de autosuficiencia alimentaria en los hogares que dispongan de las condiciones físicas necesarias para la crianza segura de aves de traspatio.