Claude Joseph, primer ministro de Haití, anuncia su dimisión

Claude Joseph, primer ministro de Haití, anunció su dimisión al cargo y señaló que entregará el poder a Ariel Henry, designado en el cargo apenas dos días antes del asesinato de Jovenel Moise. La noticia fue confirmada por el propio político en una entrevista para el diario The Washington Post.

Joseph Claude ha estado al frente de Haití desde el día en que el presidente Jovenel Moise fue asesinado a tiros en su residencia privada de Puerto Príncipe.

El todavía primer ministro señaló que apenas la semana pasada sostuvo una reunión privada con Ariel Henry, de 71 años, en donde acordó su dimisión "por el bien del país".

“Todos los que me conocen saben que no estoy interesado en esta batalla, ni en ningún tipo de toma de poder. El presidente era un amigo para mí, sólo me interesa que se haga justicia

Mathias Pierre, actual ministro de Elecciones de Haití, explicó que con este movimiento Joseph Claude retomará su cargo como ministro de Relaciones Exteriores.

Además, el funcionario explicó que mañana martes se anunciará al nuevo gobierno, pues todavía hay negociaciones en curso que podrían suponer cambios de último momento.

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Nuevo primer ministro fue nombrado por Jovenel Moise

Ariel Henry, neurólogo de profesión, había sido nombrado como primer ministro de Haití el 5 de julio por Jovenel Moise, dos días antes del ataque que acabó con la vida del presidente, aunque nunca se realizó la ceremonia de juramento del cargo.

El nuevo funcionario cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, además de que durante las últimas semanas se caracterizó por ser uno de los principales críticos de Joseph Claude, quien inicialmente se comprometió a trabajar para que se realicen las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el próximo 26 de septiembre.

Apenas el sábado pasado, Ariel Henry se reunió con embajadores extranjeros y representantes especiales, quienes le pidieron que formara un nuevo gobierno para organizar las elecciones presidenciales lo más rápido posible.

Ni Claude Joseph ni Ariel Henry especificaron cuándo se hará oficial el cambio de primer ministro.

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