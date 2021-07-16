EU acepta que entrenó a colombianos acusados de matar a Jovenel Moise

El Pentágono reveló este jueves que algunos de los exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, recibieron entrenamiento por parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos (EU).

“Una revisión de nuestras bases de datos de entrenamiento indica que un pequeño número de los colombianos detenidos como parte de esta investigación habían participado en programas de entrenamiento y educación militares de EU en el pasado", dijo el teniente coronel Ken Hoffman, un vocero del Pentágono, a un diario estadounidense.

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De acuerdo con la publicación, el coronel de EU continúa revisando la información del Pentágono porque hasta el momento no dieron detalles, como el nombre y número de colombianos que recibieron los entrenamientos militares y que están acusados de participar en el asesinato de Jovenel Moise.

El diario agregó que el senador demócrata Patrick J. Leahy, dijo que EU entrena a extranjeros para que respeten los derechos humanos. Sin embargo, ha habido un problema cultural dentro de la institución por las acciones que ha realizado el Ejército colombiano.

El Ejército colombiano, al que hemos apoyado durante 20 años, tiene un largo historial de atacar a civiles, violar las leyes de la guerra y no rendir cuentas.

Detienen a colombianos por asesinato de Jovenel Moise

Las autoridades de Haití determinaron que el presidente Jovenel Moise fue asesinado a tiros el pasado 7 de julio por un comando armado, en el que había, según el conteo preliminar, 26 colombianos y dos haitiano-americanos. De ellos, 18 colombianos ya se encuentran detenidos y tres más murieron durante el intento de captura.

|Crédito: Reuters

En el ataque ocurrido durante la madrugada en la residencia de Jovenel Moise en Puerto Príncipe, Haití, también dejó herida a la esposa del mandatario, Martine Moise.

Esposa de Jovenel Moise publica foto tras ataque en Haití

Martine Moise, la esposa del presidente Jovenel Moise, publicó una fotografía en las redes sociales, luego del ataque armado en el que murió el mandatario y ella resultó herida.

En las imágenes se observa a Martine Moise mientras se recupera de las heridas en el brazo derecho, mientras está recostada en una cama del hospital de Miami.

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP — Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021

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