Juguetón 2023: Sheinbaum entrega juguetes donados por funcionarios de CDMX

Previo a la llegada de los Reyes Magos, las oficinas de TV Azteca recibieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para una donación de decenas de juguetes entregados al Jueguetón 2022-2023, gracias a una convocatoria realizada al interior de su oficina en la que múltiples funcionarios entregaron productos para sumarse a la causa.

A través de un camión capitalino, Sheinbaum fue en representación de su oficina para entregar los juguetes y ser entrevistada por Jorge Garralda, director del programa A Quién Corresponda y encargado del proyecto Juguetón 2023, quien aclaró que esta donación no involucra recursos de su gobierno, sino que fue gracias a funcionarios públicos, quienes decidieron aportar su juguete a la recolección de este año.

"Fue un gusto unirnos a la campaña del Juguetón Azteca de Jorge Garralda. Llevamos juguetes donados por servidoras y servidores públicos del Gobierno de la CDMX para las niñas y niños de todo el país que más lo necesitan", escribió la mandataria capitalina a través de sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), jefa de Gobierno de la Ciudad de México, visitó la Villa del @JuguetonAzteca, y nos llevó bastantes juguetes para apoyar al #JuguetónAzteca 2022 🪀🧸🪁🤩



Todos los detalles con @jorgegarralda en @aqcazteca 👉 https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/cxTQUdNbEK — adn40 (@adn40) January 3, 2023

De igual forma compartió las imágenes de cómo recorrió las instalaciones de TV Azteca al sur de la Ciudad de México, donde aprovechó para subirse a una de las cuatrimotos y visitar la bodega y el canal de ADN 40, donde fue entrevistada por el mismo conductor.

Entre los temas que comentó Sheinbaum durante la tarde de este martes 3 de enero, detalló las dificultades de gobernar México y su capital, además de los problemas de clasismo que vive el país y la creación de oportunidades de estudio para miles de jóvenes y niños; así como el crecimiento de la presencia femenina en cargos públicos.

De igual forma, aseguró que "le gustaría" gobernar México en el futuro cercano, un cargo que al ser de elección pública, considera de gran relevancia por ser una mujer la que aspira a conseguir los votos.

Claudia Sheinbaum junto a Javier Alatorre y Jorge Garralda con motivo del Juguetón 2022-2023|@JorgeGarralda

¿Cómo donar al Juguetón 2022-2023?

Para participar en la donación del Juguetón 2022-2023 solo necesitas depositar un juguete nuevo y que no utilice pilas en cualquiera de los dos contenedores que se encuentran en las instalaciones de Tv Azteca en CDMX.



TV Azteca Ajusco, Periférico Sur # 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, CDMX.

TV Azteca Tlalpan, Av. Canal de Miramontes 2437, Coyoacán, Avante, CDMX.

Las donaciones para el Juguetón 2022-2023 se realizarán hasta el 5 de enero de 2023, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.