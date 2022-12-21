Desea Sheinbaum feliz Navidad a habitantes de la Ciudad de México

En un vídeo transmitido a través de las redes sociales del gobierno capitalino , la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum deseó desde el Zócalo capitalino a la ciudadanía lo mejor para esta Navidad y un Año Nuevo 2023 en el que se siga, dio, construyendo un México con justicia, fraternidad y solidaridad.

“Quiero desear que el próximo año siga siendo de construcción de un México con justicia, con fraternidad, con solidaridad; un México con menos discriminación, donde erradiquemos el clasismo, el racismo y sigamos construyendo un México más igualitario”, expresó en un video para sus redes sociales.

Mejoras en seguridad y transporte público, asegura Sheinbaum.

La mandataria local destacó que la Ciudad de México cierra 2022 con mejoras en seguridad, transporte público y bienestar social; además, llamó a la población a pasar estas fechas en familia.

“Les deseo todo lo mejor esta Navidad y el próximo año. Hay que pasarla en familia, con mucho, mucho amor, y recuerden siempre regalar cariño y amor más que cuestiones materiales”, comentó.

Sheinbaum Pardo también invitó a la ciudadanía a La Verbena Navideña que estará en el Zócalo de la Ciudad de México hasta el 30 de diciembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con 51 actividades gratuitas para todo el público.