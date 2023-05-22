Claudia Sheinbaum y Mario Delgado se reúnen en Coahuila para apoyar al candidato a la gubernatura, Armando Guadiana

Con motivo de los preparativos rumbo a las elecciones Edomex 2023, este domingo 21 de mayo arribó al estado de Coahuila, la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México para acompañar en sus actividades de campaña a Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila.

Durante la mañana de este domingo, Armando Guadiana junto con simpatizantes, recibieron a la jefa Sheinbaum en el Aeropuerto Internacional de Torreón, para iniciar con la agenda de las actividades de campaña rumbo al 4 de junio.

Después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asistiera a tierras coahuilenses para fortalecer la campaña rumbo a la gubernatura de Armando Guadiana, se confirmó este lunes que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de igual manera estaría en Coahuila este fin de semana para acompañar al abanderado de Morena durante varios eventos proselitistas.

Coahuila emitirá su voto el próximo 4 de junio Sheinbaum acompañará a Guadiana en su agenda de actividades de este domingo. Y fue desde las 10:30 horas que la agenda de actividades dio inicio con un evento masivo en el municipio de Francisco I. Madero, en la Región Laguna.

En Francisco I. Madero y en Torreón nos pusimos el sombrero para mostrar dónde está nuestro corazón.❤️ pic.twitter.com/tw3zGuOJnU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 21, 2023

Claudia Sheinbaum encabeza evento con el candidato a gobernador, Armando Guadiana

De igual forma, en el marco de las actividades, otro de los eventos se llevó a cabo en la Colonia Sol de Oriente junto a la Dra. Claudia Sheinbaum, así mismo, en dicho evento se encontraba presente el presidente del comité ejecutivo de Morena, Mario Delgado, quien brindó el apoyo al candidato.

Armando Guadiana, agradeció el apoyo y presencia de la jefa de gobierno de la CDMX y firmó el compromiso por el Campo, en el que se comprometió a apoyar a los agricultores y ganaderos de la zona.

¿Qué actividades hicieron el candidato a gobernador Armando Guadiana, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado?

Dentro el evento organizado en el municipio de Francisco I. Madero, el candidato Armando Guadiana, mencionó la iniciativa que el partido planea mandar al congreso local a favor de la revocación de mandato, donde explicó, que de llegar a ser elegido como gobernador y no realizar una administración correcta, le pedirá al pueblo escoger si se queda o se va del cargo.

Armando Guadiana, llamó al voto masivo por Morena y por las diputadas y los diputados que se necesitan en el Congreso para poder aceptar la iniciativa, pues es necesario que haya mayoría, y de esa forma, meter el tema de la revocación de mandato.

¿En qué consiste "Sembrando Vida", programa que Claudia Sheinbaum se comprometió a incorporar en Coahuila?

Sembrando Vida es uno de los Programas para el Bienestar impulsado por el Gobierno de la Cuarta Transformación con el que se otorgan apoyos económicos y en especie a sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.

Y en el marco de las actividades realizadas este domingo, el candidato Armando Guadiana, junto a Sheinbaum, firmaron el compromiso a incorporar en Coahuila el programa Sembrando Vida y a crear el Instituto Estatal de Agricultura.