“Nos matan solamente por ser estudiantes”: marchan en Morelos tras identificar a “El Trompas”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte

¡Identifican a "El Trompas"! Las exigencias de justicia por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte llegaron a las calles de Morelos durante el 16 de septiembre. Estudiantes y ciudadanos se manifestaron en Cuernavaca, Yautepec y Cuautla para pedir respuestas de las autoridades y seguridad para las mujeres.

Estudiantes se manifiestan por caso de Claudia Tacoronte

En Cuernavaca, manifestantes interrumpieron el desfile de Independencia para expresar su inconformidad por el asesinato de Claudia Tacoronte. Las protestas también cuestionaron la actuación de las autoridades frente a la violencia contra las mujeres.

En Yautepec, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizaron otra manifestación. Durante la protesta, una estudiante exigió que las autoridades atendieran sus reclamos y dieran respuestas sobre el caso.

“Nos matan solamente por ser estudiantes y no nos dan ningún derecho como estudiantes y menos como mujeres”, expresó una de las estudiantes que fueron a manifestarse.

Las movilizaciones pidieron justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte y mayor seguridad para las mujeres. También cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades y exigieron que se atiendan las denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres.

"El día de mañana soy yo y qué más cuantas más qué más quieren que sea alguien del mismo gobierno que sea alguien que realmente tiene un poder para que? para que ahora sí se movilicen?".

En Cuautla, estudiantes y ciudadanos marcharon en memoria de la joven española. Las protestas se sumaron a los reclamos que se realizaron en otros puntos de Morelos.

"Para la gobernadora Margarita, lo primero que necesitamos es que rompe el silencio y de alguna declaración ella estuvo muy ocupada preparando su evento del 15 de septiembre su grito, los compañeros de Cuernavaca y hicieron una manifestación hicieron un altar por Claudia y ella en cuestión de minutos mandó a su gente a eliminarlo".

Las manifestantes interrumpieron el desfile de Independencia en Cuernavaca para expresar su rechazo a la violencia contra las mujeres y exigir justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte.